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「空中瑜伽」好熱門！注意「這些人」不能做

健康醫療網／記者黃心瑩報導
空中瑜珈比一般瑜伽更能訓練核心與肌耐力，好看又好玩。（圖：健康醫療網）
空中瑜珈比一般瑜伽更能訓練核心與肌耐力，好看又好玩。（圖：健康醫療網）

台灣35歲的宜婷以前從來不運動，身為護理師的她，因為工作非常需要體力，漸漸覺得有點跟不上，因此選了最近很流行的空中瑜伽，原本沒什麼肌肉線條，根本是「泡芙人」的宜婷在訓練一年之後，體力、肌力都變強，連背肌線條都十分明顯，她笑說根本沒想過自己可以有這麼健康的體態。但空中瑜伽跟一般瑜伽有什麼不同？空中瑜伽教練安妹表示，空中瑜伽比一般瑜伽更能訓練核心與肌耐力，好看又好玩。

離地70公分 訓練核心、肌力、平衡感

瑜伽運動因為容易上手，姿態優美，乍看之下好像很容易，便成為婆婆媽媽的運動首選，空中瑜伽跟一般瑜伽不一樣之處，除了利用掛布將身體離地70-80公分，做出許多體勢之外，用到的肌群也更多，安妹教練指出，與其說是瑜伽，空中瑜伽更像是利用輔具練舞。需要穩定核心幫助身體不晃動，也需要臂力、握力來抓住掛布讓自己不落地，同時也追求柔軟度、平衡感。

按摩淋巴促進血液循環　幫助放鬆脊椎

除了訓練上述的能力之外，空中瑜伽的掛布在運動同時，也能按摩淋巴系統，促進血液循環；倒掛的姿勢可以幫助放鬆、拉長脊椎，安妹教練說明，這種運動很適合久坐、久站的上班族，好處很多，即使肌耐力不夠、核心不穩，也都能在一次次的訓練中慢慢進步。本身也有一個孩子的她更說，產後婦女核心失能，更適合利用空中瑜伽來訓練恢復。

骨鬆、肌少症較不宜 姿勢性低血壓者慎思

若是肌力非常不足的民眾想學，可以先從低空療癒的項目入門，避免受傷。基本上男女老少都適宜，不過安妹教練提醒，如骨鬆患者、肌少症患者，應先從其他基本肌力項目開始訓練，不建議空中瑜伽，容易暈車者、易姿勢性低血壓者也不太適合，若因為開刀手術有傷口者，如剖腹生產，應等到傷口癒合再進行。

空中瑜伽又美又炫，還能訓練肌耐力、平衡感、核心，當漸漸進步時更是成就感滿滿。安妹教練說，所有的運動都能加強免疫力，不限於空中瑜伽，而且只要循序漸進，半年內就可以成為空中瑜伽佼佼者，在掛布上靈活運動。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48654/

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