多囊性卵巢好難「瘦」 搞懂飲食熱量是關鍵

圖片來源 ／健康醫療網

多囊性卵巢症候群是常見的婦女疾病之一，主要症狀為月經不規則、雄性激素分泌異常導致青春痘、毛髮增生等；其中，最讓患者感到困擾的就是「肥胖 」的問題，台灣 新陳代謝科專門診所黃維人醫師指出，由於患者體內細胞脂肪過量飽和，以及肥胖導致的慢性發炎，使胰臟分泌再多的胰島素也無法讓血糖正常進入細胞，形成「胰島素阻抗」，導致患者血糖數值不穩，更提高罹患糖尿病風險。而「胰島素阻抗」本身，又會造成進一步的肥胖，導致惡性循環。

因多囊性卵巢症求助新陳代謝科的患者也不在少數，黃維人醫師表示，曾有位年輕的多囊性卵巢症患者，由於內分泌失調、胰島素阻抗的關係，體重一路飆升至120公斤，曾單靠意志力努力少吃多動減重 ，但成效不彰令她相當灰心；而後經由醫生建議加入「營養師減重計畫」，與營養師進行一對一對線上營養衛教指導，建構正確飲食熱量概念，並隨時記錄回報每日飲食狀況進行調整評估，在短短兩個月的時間，體重成功減少近15公斤，達到健康且理想的減重成效，從中改善體質、胰島素阻抗情形，連月經週期也重返正常，正向回饋讓患者充滿信心，體重也持續正常平穩下降，整個人煥然一新。

缺乏營養衛教知識 將成為減重阻力

黃維人醫師也提到，民眾對於自己每日攝取熱量計算方式不了解，或因生活條件、工作步調快速的情況下，無意間攝取過多加工、精緻食物，成為減重過程中很大的阻力。理想減重目標設定以每周減輕0.5-1公斤為原則，傳統的減重觀念來說，以每周減少0.5公斤為目標，每週則需減少3500大卡的熱量攝取；而新的減重觀念，則強調低碳水化合物飲食法，但不論哪種方法，減重目標應逐步設定勿求快速，必要時也可尋求體重管理門診或專業營養師協助。

瘦得健康 避免長期激進斷食

與其追求體重計數字高低，更重要的減重目標還是為了身體健康，想成功減重最佳方法就是尋求醫師協助，訂定安全且個人化的減重計畫，黃維人醫師表示，世界衛生組織已指出「肥胖是一種慢性疾病」，而現在醫學上也有相關安全的藥物可以輔助使用，透過調整腸道荷爾蒙減少食慾控制飲食，盡量避免長期採取激進斷食法，減重這條路才能走得健康且長久。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48656/

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