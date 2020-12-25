大啖聖誕大餐 小心飽和脂肪攝取量

(取材自健康醫療網)

聖誕節到了，過量的熱量及油脂卻是造成健康負擔的一大殺手。國健署指出，光吃一塊8盎司（227公克）的無骨牛小排就有約700大卡的熱量，並含有約30克的飽和脂肪，呼籲要小心脂肪之攝取量，並提供挑食不傷心3要訣，讓民眾在享用美食之際，也能顧到身體健康，開心過聖誕

聖誕大餐 小心飽和脂肪攝取量

國健署指出，一塊8盎司（227公克）的無骨牛小排含有約30克的飽和脂肪，飽和脂肪攝取量已超過世界衛生組織每日建議攝取上限20公克的1.5倍（以正常體重60公斤之靜態工作者建議每日攝取1800大卡，飽和脂肪提供的熱量應低於10%，即180大卡計算，約為20公克）；再加上一套西餐若有焗烤的前菜、濃湯、奶酪、冰淇淋等，或是自助式吃到飽經常提供無限量的麵包、火腿、炸物及各式點心，其飽和脂肪之攝取量更是會大大增加。

飽和脂肪建議攝取 低於每日建議總熱量10%

世界衛生組織建議，健康飲食習慣應採均衡飲食並應限制由脂肪提供的熱量攝取，以不飽和脂肪取代飽和脂肪，而飽和脂肪之建議攝取上限應低於每日建議攝取總熱量10%。攝取過多飽和脂肪易使膽固醇沉積在血管壁，致血管內壁增厚、血管彈性降低，使血壓上升，增加血栓、中風 、心臟病 等心血管疾病的風險。

研究指出，若總熱量中以多元不飽和脂肪取代5%來自飽和脂肪的熱量，可減少約11.5 %冠心病死亡的機率。美國 心臟協會更建議每日飽和脂肪攝取量為建議攝取總熱量的5~6%。

挑食不傷心3要訣 歡度聖誕

飽和脂肪常存在於動物性食物、肉類及奶類（乳脂肪），動物性肉類中又以紅肉的飽和脂肪含量高，例如牛肉、羊肉、豬肉。國民健康署提供挑食不傷心3要訣，讓民眾在享用美食之際，也能顧到身體健康，開心過聖誕。

1.挑白肉、挑瘦肉

每100公克的白肉，如去皮雞胸肉飽和脂肪僅0.3公克，鱈魚1.2公克、蝦0.2公克，而每100公克的紅肉，如牛小排飽和脂肪量約13公克、牛五花肉21公克、腓力牛排5公克、豬五花13公克、豬絞肉5公克、羊排11公克，可達白肉的10倍以上！不同肉品的飽和脂肪差異極大，建議民眾選擇餐點時，應優先選擇家禽類如雞肉、鴨肉及海鮮類等白肉，選擇瘦肉取代油脂高的肥肉，並且去掉皮，就可以大大減少飽和脂肪的攝取。另外，紅肉攝取過多也會增加大腸癌發生的風險，不可不慎。

2.避免油炸烹調食品及高油脂點心

油炸用油常為牛油、猪油、棕櫚油等飽和脂肪含量較高之油脂，因其熔點高，氧化安定性佳，較適合作為高溫油炸油使用。然而，飽和脂肪對心血管系統所造成的傷害卻是不可小覷，民眾應盡量選擇以清蒸、水煮、川燙、清燉、涼拌等少油烹調方式料理之餐點，並減少選用油炸及奶油表層、夾層或內餡製作的蛋糕及點心，以避免攝取過多飽和脂肪。

3.分享美食感情更緊密

聖誕大餐的約會或聚餐地點建議不要選擇吃到飽的餐廳，並以八分飽為原則。點餐時應先評估套餐份量，若套餐份量大，也可2人只點1份套餐，再加點生菜沙拉、水果的方式，或是多人分享，減少熱量與脂肪攝取並讓感情更加緊密。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48582/

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