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揪肥胖患者比賽減肥 醫師差3公斤輸了比賽 他贏了健康

記者黃寅／台中報導
亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科醫師曾晟恩邀患者比賽減肥，兩人都因此減了肥，獲得健康。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）
亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科醫師曾晟恩邀患者比賽減肥，兩人都因此減了肥，獲得健康。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

一名33歲男子因工作需要常應酬又沒時間運動，幾年內體重飆破3位數，日前健檢報告出爐，肝指數更比正常值高10倍，合併重度脂肪肝及嚴重高血脂，讓醫師當場驚呼：「可能要考慮住院」；為鼓勵患者減重，台灣亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科醫師曾晟恩邀他一起比賽減肥，患者靠著靠著天天快走，3個月大減20公斤，曾晟恩雖僅減了17公斤，輸了比賽，但對兩人同獲健康仍十分欣慰。

曾晟恩說，這名患者因工作性質，幾乎天天應酬，體重高達118公斤，且抽血檢驗發現GOT/GPT指數高達415/159 U/L（正常值在40 U/L以下），超音波檢查有重度脂肪肝，「幾乎整組都壞了」，若沒有積極改善，未來恐造成肝發炎，且隨著時間推移進展導致肝纖維化，嚴重時可能形成肝硬化或肝癌。

不僅如此，患者的膽固醇異常，若仍不改善生活習慣，恐增加未來心肌梗塞、中風、糖尿病、急性胰臟炎等發生率，相當危險。

患者則透露，最近四、五年來因每天三餐不正常，加上晚上應酬應接不暇，體重從7字頭，一路狂飆破百，還被朋友取綽號「0.1噸人」，也開始出現疲倦、頭暈、高血壓、走路會喘等狀況，雖然期間想減肥，但始終缺乏毅力，直到跟醫師PK，才發憤每天至少快走1小時，且杜絕宵夜誘惑，沒想到3個月後竟然瘦了20公斤，「褲子幾乎都重買了」。

曾晟恩本身也因醫師生活忙碌，經常忽略飲食控制與運動，出現中度脂肪肝及血脂肪等問題，他為了鼓勵患者消脂保肝，決定和患者約定一起調整飲食和培養運動習慣，漸漸地自己身體各項指數趨於正常。原本久站時膝蓋超級疼痛，透過時間飲食限制法，並減少醣類攝取後，精神大幅提升，膝蓋問題也不藥而癒，「雖然減重17公斤輸了，但也找回健康啦」。

患者日前回診看報告，肝指數GOT/GPT降至49/28U/L，膽固醇也恢復到200 mg/dl內，尤其3個月體重降了20公斤，脂肪肝由重度大幅改善至輕度，各項檢驗數據都恢復正常值，連醫師都說「果然是打掉重練」。

曾晟恩說，肥胖引起的疾病除了三高、心臟病、腦血管疾病外，也會引起痛風、退化性關節炎、脂肪肝、膽結石、胃食道逆流等諸多慢性病，堪稱是現代人的頭號殺手，建議透過低醣、慎選油脂飲食，並配合適度強度運動，以及定期安排健康檢查，才能維持健康生活型態，遠離藥罐人生。

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