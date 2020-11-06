我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登將追平喬治亞州 只落後川普2000票

川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

「168」減肥法 議員天天跑攤仍健康瘦

記者陳秋雲／綜合報導
陳文政減重前後對比。（圖：陳文政提供）
陳文政減重前後對比。（圖：陳文政提供）

台中市議員陳文政採取目前受歡迎的「168」間歇式斷食，加上早餐與晚餐絕不吃糖與澱粉，3個半月就瘦下14公斤。因外形完全不同，不少人好奇問他怎麼減？為何要減？陳文政表示健檢都紅字，自己也嚇一跳，減重後「有健康的體魄，才能為民眾好好做事！」

陳文政說，他最困難的是，因議員跑攤還要處理多突發事件，加上選區每天有大小活動要參加，以前是走到哪裡，吃到哪裡，來者不拒，體重直線上升，過年後一次健檢紅字一堆，他嚇到了，擔心再下去身體更差。

陳文政是擬訂計畫一定照做的人，這也是他成功減重的關鍵。他首先運用168間歇式斷食的原則，每天在8小時內吃3餐，其他16小時就是睡覺、空腹，但也不一定硬性如此，有時多少會有保持彈性一、兩個小時。

陳文政指出，第二他控制飲食，早餐與晚餐絕對不碰澱粉或糖類，中餐則連便當都會吃，補充熱量。即使外食，也堅持不該碰的就不碰，常常聚餐別人大快朵頤，自己卻很節制，但現在已習慣了。如果與地方人士用餐，他會挑水果青菜或清湯慢慢跟著吃，照常互動，3個半月從104公斤降到90公斤，瘦了14公斤。

第三，熬過前3天是最難的，以前食量大，簡直度日如年，接著一天好過一天，現在可以看到美食不動如山。他幾乎沒有時間運動，但常跑攤能走路就走路，當成運動。

陳文政表示，知道自己為什麼要減重，很重要。因只有保持健康的身體，才能長期面對選區大小事務，不會像超重時常覺得疲累，更何況賺到健康，才有本錢好好做事，一舉多得。

陳文政穿以前的褲子，難以置信。（圖：陳文政提供）
陳文政穿以前的褲子，難以置信。（圖：陳文政提供）

減重

上一則

糖友三大控糖指標 糖化血色素應小於7

延伸閱讀

大選新焦點 緬因州首採排序投票 計票複雜恐需兩周

大選新焦點 緬因州首採排序投票 計票複雜恐需兩周
美國總統大選日 11/3 芝加哥51投票地點恭候您神聖一票

美國總統大選日 11/3 芝加哥51投票地點恭候您神聖一票
穩住參院！共和黨密州、明州都輸不得

穩住參院！共和黨密州、明州都輸不得
矽谷18選區民主黨內戰 信使報挺艾許

矽谷18選區民主黨內戰 信使報挺艾許

熱門新聞

骨質疏鬆骨質示意圖 (取材自元氣周報)

駝背? 背部疼痛? 身高縮水? 這是骨質疏鬆徵兆!

2020-11-01 01:09
醫師鄭詠庭呼籲，尿失禁可以藥物或手術治療，術前與醫師討論治療的優缺點，乾爽下半生不是夢。台大醫院新竹分院提供

6旬婦咳嗽漏尿好尷尬 手術後改善尿失禁困擾

2020-11-01 10:05

感冒多吃9種超強維生素C食物

2020-11-04 02:00
正在抗癌的民眾，也千萬別輕忽營養補充的重要性。(本報資料照片)

營養不均衡 身體常發炎 小心癌症來敲門

2020-11-02 02:00
服用抗血小板、抗血凝劑等藥物者，勿自行使用魚油、銀杏等具活血功用產品，以免導致出血風險上升。圖為銀杏的果實。（本報資料照片）

保健食品別亂吃 魚油、銀杏、靈芝吃錯會傷身

2020-11-03 02:00
扁豆。（路透）

5種食物 消減腹部脂肪

2020-10-25 03:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱

大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱
法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州

要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州
喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票

喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票