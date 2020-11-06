「168」減肥法 議員天天跑攤仍健康瘦

陳文政減重前後對比。（圖：陳文政提供）

台中市議員陳文政採取目前受歡迎的「168」間歇式斷食，加上早餐與晚餐絕不吃糖與澱粉，3個半月就瘦下14公斤。因外形完全不同，不少人好奇問他怎麼減？為何要減？陳文政表示健檢都紅字，自己也嚇一跳，減重 後「有健康的體魄，才能為民眾好好做事！」

陳文政說，他最困難的是，因議員跑攤還要處理多突發事件，加上選區每天有大小活動要參加，以前是走到哪裡，吃到哪裡，來者不拒，體重直線上升，過年後一次健檢紅字一堆，他嚇到了，擔心再下去身體更差。

陳文政是擬訂計畫一定照做的人，這也是他成功減重的關鍵。他首先運用168間歇式斷食的原則，每天在8小時內吃3餐，其他16小時就是睡覺、空腹，但也不一定硬性如此，有時多少會有保持彈性一、兩個小時。

陳文政指出，第二他控制飲食，早餐與晚餐絕對不碰澱粉或糖類，中餐則連便當都會吃，補充熱量。即使外食，也堅持不該碰的就不碰，常常聚餐別人大快朵頤，自己卻很節制，但現在已習慣了。如果與地方人士用餐，他會挑水果青菜或清湯慢慢跟著吃，照常互動，3個半月從104公斤降到90公斤，瘦了14公斤。

第三，熬過前3天是最難的，以前食量大，簡直度日如年，接著一天好過一天，現在可以看到美食不動如山。他幾乎沒有時間運動，但常跑攤能走路就走路，當成運動。

陳文政表示，知道自己為什麼要減重，很重要。因只有保持健康的身體，才能長期面對選區大小事務，不會像超重時常覺得疲累，更何況賺到健康，才有本錢好好做事，一舉多得。