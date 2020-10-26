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減重少吃多動？小心「隱性飢餓」更難瘦

記者鄭維真／綜合報導
營養師建議，每天食用至少3到5碟蔬菜、2到4份水果，攝取足夠維生素及礦物質。（圖：台南市立醫院提供）
營養師建議，每天食用至少3到5碟蔬菜、2到4份水果，攝取足夠維生素及礦物質。（圖：台南市立醫院提供）

許多人減重「少吃多運動」，但有時結果並不如預期順利，或遇到停滯期卡關。台灣台南市立醫院營養師張秀如提醒，這可能是「隱性飢餓」阻礙減重成效，因為飲食不均衡造成營養素缺乏的飢餓，人體無法自行察覺，卻會阻礙減重效果。

張秀如指出，根據調查發現，台灣7成的成人自認飲食均衡，但其實高達9成9的人每天攝取營養未達台灣衛福部建議的6大類飲食指南標準。

其中，有近5成的人蔬菜攝取量連標準的一半都達不到，每周攝取7種蔬菜的人也不到2成；水果更有6成未達攝取量的一半，恐將成為缺乏維他命、礦物質等微量營養素的「隱性飢餓」高危險族群。

張秀如舉例，汽機車除了加汽油之外，還要添加機油才能維持性能好，跑得快又久；人體要維持健康與長壽也是同樣的道理，飲食中提供熱量的醣類、蛋白質、脂肪3大營養素就好比汽油，而維生素、礦物質就如機油一樣，雖不能提供熱量與飽足感，但燃脂與代謝卻需要這些微量營養素，如果缺乏這些營養素，反而會讓肥胖更加猖狂，而瘦不下來。

如何預防或改善「隱性飢餓」？張秀如建議，均衡攝取蔬菜、水果、全穀雜糧、蛋豆魚肉、乳品、堅果種子油脂等6大類食物，補足各類營養素。每天應至少3到5碟蔬菜、2到4份水果，因蔬果富含類胡蘿蔔素、維生素C、葉酸、鉀、纖維等營養素，長期攝取不足恐缺乏多種人體無法自行合成的維生素及礦物質。

營養師也提醒，蔬菜避免汆燙時間太久或水分太多，會加速菜中礦物質鉀流失，而用油部分避免淋肉燥或完全無油，以免影響礦物質鉀或脂溶性維生素的吸收率；水果以新鮮當季為主，避免市售濃縮果汁反而攝取過多添加糖。

台灣 減重 肥胖

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