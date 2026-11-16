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長輩「過度忌口」愈吃愈沒力？ 醫點名3種飲食地雷 三餐這樣吃才健康

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長輩「過度忌口」愈吃愈沒力？ 醫點名3種飲食地雷 三餐這樣吃才健康

記者沈能元／台北即時報導
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頤鳴堂中醫診所中醫師宋宛蓁指出，預防肌少症，應從每天三餐做起，讓每餐都有蛋白質、...
頤鳴堂中醫診所中醫師宋宛蓁指出，預防肌少症，應從每天三餐做起，讓每餐都有蛋白質、主食適量、蔬菜水果均衡，再搭配規律的肌力活動，才能幫助長輩把「肌肉本錢」留得更久。（123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師提醒，長輩若因怕胖、怕血糖或牙口不好而過度忌口，可能造成蛋白質與熱量不足，進而引發肌少症，應把蛋白質平均分配三餐並搭配運動。

72歲陳伯伯平時身體硬朗，退休後每天到公園散步，三餐也都正常吃。最近幾個月，他發現走路愈來愈慢，提著一袋菜回家不到幾分鐘，手臂就覺得痠軟；有天從沙發起身時，竟然使了好幾次力都站不起來，還差點失去平衡。家人原本以為只是「年紀大了、體力變差」，直到發現陳伯伯短短幾個月體重明顯下降，驚覺問題可能不只是老化。

「很多長輩以為自己每天都有吃三餐，就代表營養足夠，但吃得飽和吃得對，其實是兩回事。」頤鳴堂中醫診所中醫師宋宛蓁指出，隨著年齡增加，長輩容易因食慾下降、牙口不好、消化功能變弱，或為了控制血糖、血脂而刻意少吃，長期下來可能讓蛋白質與總熱量攝取不足，肌肉便在不知不覺中逐漸流失。

事實上，許多長輩肌肉流失，都是從這些不起眼的生活變化開始。體重變輕、走路變慢、拿東西沒力、爬樓梯開始喘、從椅子站起來變得吃力，都可能是身體正在發出警訊。

尤其不少老人家的飲食模式是「早餐一杯豆漿、中午幾口飯配青菜、晚上喝粥」，看似清淡健康，實際上卻可能缺乏足夠蛋白質與熱量。當身體沒有得到足夠的營養，又缺乏適當的肌力活動，肌肉就可能愈來愈少。

宋宛蓁提醒，肌少症不是「老了沒辦法」的必然結果，日常飲食與生活習慣就是重要的預防關鍵。與其等到走路不穩、跌倒或連椅子都站不起來才開始注意，不如從現在的每一餐開始，把肌肉需要的營養吃進去。

預防肌少症，蛋白質是長輩飲食中不可忽略的營養來源。宋宛蓁建議，蛋白質應平均分配在三餐，而不是早餐、午餐幾乎沒吃，全部集中在晚餐補回來。早餐可以選擇雞蛋、無糖豆漿或牛奶；午餐、晚餐則可搭配魚、雞肉、瘦肉、蛋或豆腐等食物。如果長輩牙口不好，也可以選擇蒸魚、蒸蛋、燉肉、絞肉或豆腐等較容易咀嚼、吞嚥的形式。

「老人家不是不能吃肉，而是要吃得剛好、吃得容易消化。」宋宛蓁表示，若長期只吃稀飯、青菜，卻很少攝取蛋、魚、肉及豆製品，即使三餐都有吃，也可能無法滿足身體維持肌肉所需要的營養。

除了蛋白質不足，「過度忌口」也是長輩常見的飲食問題。宋宛蓁說，不少老人家因為擔心血糖或體重，乾脆不吃飯、不碰澱粉，甚至連肉類都不敢多吃。她提醒，主食並非完全不能吃，重點是份量與種類，可以選擇糙米、燕麥、地瓜、南瓜等食物，搭配蛋白質及蔬菜，讓一餐營養更加完整。

如果長輩食量小，可以採取少量多餐的方式，在正餐之外適度補充牛奶、豆漿、蛋或其他營養食物，避免一天總熱量長期不足。

宋宛蓁強調，預防肌少症不能只靠吃，還要讓肌肉接受適當刺激。長輩可以依照自身體力，從坐姿抬腿、椅子坐站、簡單深蹲或彈力帶訓練開始，逐步建立肌力。

「肌肉就像存款，不能只想著年輕時存過多少，更重要的是老了之後還要持續存。」宋宛蓁說，當長輩開始出現體重持續下降、走路速度變慢、提東西無力或起身困難等情況，就應提高警覺。

預防肌少症，其實不用等到身體出現明顯問題才開始。從每天三餐做起，讓每餐都有蛋白質、主食適量、蔬菜水果均衡，再搭配規律的肌力活動，才能幫助長輩把「肌肉本錢」留得更久。

精華 FAQ

  • 因為吃得飽不等於吃得對，若長期只吃稀飯、青菜或刻意少吃肉與澱粉，容易讓蛋白質和總熱量不足，肌肉便會慢慢流失，體力也跟著下降。

  • 像是體重持續下降、走路速度變慢、提東西容易痠軟、爬樓梯會喘，或從椅子站起來變得吃力，都是肌肉流失的常見警訊，應盡快留意。

  • 蛋白質要平均分配到三餐，早餐可吃蛋、無糖豆漿或牛奶，午晚餐搭配魚、雞肉、瘦肉、蛋或豆腐；主食份量適中，並配合坐站、深蹲等肌力活動。

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防肌少症 3餐都攝取蛋白質

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