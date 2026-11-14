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憂鬱症狀也可能像失智 高齡者如不想活動、情緒低落 務必及早評估

記者翁唯真／台北即時報導
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高齡者出現情緒低落、食慾不振或不願活動，究竟是憂鬱症還是失智症。（123RF）
高齡者出現情緒低落、食慾不振或不願活動，究竟是憂鬱症還是失智症。（123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

高齡者若出現情緒低落、不願活動或食慾改變，可能是憂鬱症也可能是失智症，兩者初期表現相似，需由專業醫療人員及早評估。

高齡者出現情緒低落、食慾不振或不願活動，究竟是憂鬱症還是失智症，專家表示，兩者初期症狀相似，容易被家人忽略，但仍有關鍵差異，失智者可能是「忘了怎麼做」，例如已經吃過早餐，卻不記得自己吃過；憂鬱者則是「不想去做」，即使記得該做什麼，卻因缺乏動力而提不起勁。若發現長輩出現異常，應及早就醫評估，避免延誤治療。

董氏基金會心理衛生中心執行顧問葉雅馨表示，高齡者憂鬱症與失智症初期症狀容易重疊，例如不想思考、不願活動、情緒沮喪，甚至出現死亡念頭，單從外在表現不容易判斷。失智症主要是認知功能受損，可能隨腦部病變逐漸退化，目前多數類型難以恢復至原本狀態，但透過治療可以延緩症狀進展；憂鬱症則可能因情緒低落、缺乏動力，讓患者失去原有生活功能，但經適當治療後，仍有機會恢復日常活動能力。

葉雅馨說，若長輩早上已經吃過早餐，卻反覆表示家人沒有準備食物，甚至一再要求吃早餐，可能是記憶或認知功能出現問題；但若長輩清楚記得應該吃飯，卻因情緒低落、缺乏動力而不想吃，則可能與憂鬱症有關。兩者仍不能單憑單一症狀判斷，須由專業醫療人員進一步評估。

葉雅馨提醒，不論是失智症或憂鬱症，都應及早就醫。失智症透過治療有助減緩退化，憂鬱症則可藉由藥物及相關治療改善症狀，協助患者重新找回生活動力，例如原本不想下廚、做家事，治療後可能逐漸恢復意願與能力。

精華 FAQ

  • 因為憂鬱症與失智症在初期常出現相似表現，如沮喪、不願活動、少思考，甚至有死亡念頭，單看外在行為很難分辨，必須靠專業評估確認。

  • 失智者常是認知受損，像是忘了自己已吃過早餐；憂鬱者則是知道該做什麼，卻因情緒低落、缺乏動力而不想做，兩者核心原因不同。

  • 若長輩出現食慾不振、不願活動、反覆忘事或情緒低落，應盡快就醫，由醫療人員評估是否為失智或憂鬱，及早治療可減緩退化並改善功能。

憂鬱症 失智症

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