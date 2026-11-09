吃隔夜菜小心腸胃炎、食物中毒？ 不浪費是美德 但醫點名3大飲食陷阱

醫師點名長輩的飲食NG行為，包括長期只吃固定幾種食物，甚至煮一大鍋連吃好幾天。（記者廖靜清／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 醫師提醒長輩吃隔夜菜若保存不當，可能引發腸胃炎或食物中毒；同時也要注意營養不足、牙口與吞嚥問題，避免因飲食陷阱傷害健康。

一對年約70歲夫妻，習慣中午外食，將吃不完的自助餐菜餚帶回家當晚餐，雖然是「不浪費食物」的美德，醫師提醒，如果沒有妥善保存，可能滋生細菌及累積亞硝酸鹽，甚至產生無法以加熱完全去除的毒素，引發腸胃炎或食物中毒。

佳格食品集團9日公布「2026樂齡族群餐食營養調查」結果，發現高達93%第一線照顧者認為長輩缺乏正確食物保存觀念，92.2%指出牙口及吞嚥問題影響飲食。如果牙口受限、過度忌口，食物愈吃愈少，反而造成熱量、蛋白質及其他營養素攝取不足。

這項調查由佳格健康營養研究所攜手民間團體及社區營養單位推動，涵蓋全台19縣市，由529位第一線照顧者填答。結果顯示，91.9%受訪者認為長輩日常營養知識不足，67.8%觀察到長輩普遍獨自用餐，84.8%認為獨食長輩容易因食物管理不佳，影響健康飲食。

老年醫學及家庭醫學專科醫師蔡孟修表示，評估長輩營養狀況，除了檢視三餐是否正常，還要了解是否有能力採買、備餐，以及咀嚼吞嚥、記憶力與情緒狀況。他點名長輩居家飲食常見三大陷阱，包括剩菜反覆保存、餐食過於單一，以及牙口不好或慢性病導致過度忌口。

蔡孟修以「隔夜菜」為例，許多人把冰箱視為殺菌箱，食物置放進去就無敵。事實上，冰箱的低溫環境只能讓大部分的細菌、黴菌減緩繁殖速度，並不能完全殺死。尤其，有些耐寒的嗜冷菌，在冷藏的低溫下依然能照常生長繁殖，最知名且危險的「冰箱殺手」就是李斯特菌，誤食可能導致嚴重的食物中毒。

另一項隱憂是營養攝取不足。蔡孟修指出，部分長輩因採買不便、烹調費力，長期只吃固定幾種食物，甚至煮一大鍋連吃好幾天。台灣研究顯示，約每5位高齡者就有1人蛋白質攝取量未達建議量的75%，長期不足恐增加肌少症及失能風險。

大林慈濟醫院營養治療科營養師黃靖琇表示，許多長輩習慣等飯菜完全放涼才放冰箱，其實熟食應分裝後盡速冷藏，室溫放置不宜超過2小時。冰箱也不宜塞滿，建議維持約七分滿，生熟食分開存放，熟食冷藏以3至4天為限。掌握「維持七分滿」確保冷氣循環、落實「先進先出」防止過期的原則，生食與熟食也一定要用保鮮盒或保鮮膜隔開。

黃靖琇建議，牙口不佳者可選擇蒸魚、豆腐、蒸蛋及軟質蔬菜，透過調整食物質地維持營養攝取。吞嚥困難者則須經專業評估，調整質地與進食方式，可利用剪刀剪成適口大小，保持口感及進食樂趣，不一定要把所有食物打成糊，增加黏在喉嚨的風險。

大林慈濟醫院營養治療科營養師黃靖琇表示，冰箱使用要掌握「維持七分滿」確保冷氣循環、落實「先進先出」防止過期的原則。（記者廖靜清／攝影）