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75歲王文洋起床跌倒骨折 醫揭長者4大骨折部位 3招防跌保命

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75歲王文洋起床跌倒骨折 醫揭長者4大骨折部位 3招防跌保命

記者廖靜清／台北即時報導
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宏仁集團總裁王文洋驚傳跌倒，造成大腿骨折，緊急送往台大醫院手術治療。（聯合報系資...
宏仁集團總裁王文洋驚傳跌倒，造成大腿骨折，緊急送往台大醫院手術治療。（聯合報系資料照）

AI摘要

文章摘要整理：

王文洋在家起床跌倒造成大腿骨折，醫師指出高齡者因骨鬆與平衡變差，清晨最易跌倒，應放慢起身、注意照明並強化防跌措施。

75歲宏仁集團總裁王文洋日前在家中起床時不慎跌倒，造成大腿骨折，緊急送往台大醫院手術治療。台安醫院骨科主任羅永智表示，長者清晨起床或半夜上廁所時跌倒，在臨床上很常見，尤其高齡者常伴隨骨質疏鬆，一旦跌倒，容易造成手腕、肩膀、髖關節及脊椎等四大部位骨折。

根據《鏡週刊》報導，王文洋數周前從臥室起床時不慎摔倒，造成大腿骨折，當下無法自行起身，只能呼喊女兒王思涵求助。王思涵發現後立即叫救護車，將父親送往台大醫院接受手術，住院約一周後出院，目前仍須以輪椅代步。對此，台大醫院醫務秘書陳彥元表示，涉及病人個人隱私，院方不便評論。

羅永智指出，長者跌倒是高齡醫療常見問題，醫界經常提醒「十老三跌、三跌一傷」，意指長者跌倒及受傷風險不容忽視。尤其隨著年齡增長，肌力、平衡感及身體協調能力逐漸下降，加上骨質疏鬆，即使只是從床邊跌落，也可能造成嚴重骨折。

跌倒最容易傷到哪些部位？羅永智說明，主要取決於跌倒方向。如果身體往前傾倒，多數人會本能伸手撐地，容易造成手腕或肩膀骨折。若往後跌坐，臀部直接撞擊地面，則可能造成髖關節骨折，撞擊力量較大時，甚至可能發生脊椎壓迫性骨折。

羅永智表示，手腕、肩膀、髖關節及脊椎，是骨質疏鬆性骨折常見的四大部位，其中髖關節與脊椎骨折尤其值得注意。女性因停經後骨質流失加快，通常比男性更早面臨骨鬆問題，部分女性六、七十歲便可能出現骨質疏鬆性骨折，男性則相對較晚，但到了75歲以上，男女都應高度警覺骨質流失風險。

為何清晨起床特別容易跌倒？羅永智解釋，部分長者本身有血壓、糖尿病等慢性疾病，起床時可能出現頭暈、姿勢性血壓變化，加上剛睡醒時身體協調性尚未恢復，若急著下床，就容易失去平衡。

羅永智建議，起床切忌操之過急，不要立刻起身，可以先在床上伸展、活動四肢，讓身體逐漸清醒，再慢慢坐起、確認沒有頭暈後才站立。半夜起床上廁所時，務必打開電燈，保持動線明亮，避免因視力不佳、踩到雜物而跌倒。

羅永智強調，預防長者跌倒有三大重點，包括維持骨密度與肌力、妥善控制慢性疾病，以及放慢日常動作。尤其白內障、血壓及血糖控制不佳，都可能增加跌倒風險，應積極就醫處理。

另外，中壯年族群應提早累積骨本、維持肌肉力量，深蹲、大腿肌群及核心肌群訓練都有幫助。即使到了七、八十歲，也不應完全停止運動，可依身體狀況選擇適合的活動，維持肌力與平衡能力，避免因肌肉萎縮增加跌倒風險。

精華 FAQ

  • 他在家中起床時跌倒，造成大腿骨折，隨即被送往台大醫院接受手術治療，住院約1周後出院，目前仍需以輪椅代步恢復中。

  • 羅永智表示，長者跌倒常見的骨折部位包括手腕、肩膀、髖關節與脊椎，尤其若骨質疏鬆明顯，輕微跌倒也可能引發嚴重傷害。

  • 醫師建議起床不要急著站起，先在床上活動四肢、確認沒有頭暈再下床；半夜上廁所要開燈保持明亮，並維持骨密度、肌力與慢性病控制。

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