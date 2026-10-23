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長輩沉浸AI短劇易引發失眠、焦慮 恐影響人際交流

翁唯真
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精神科醫師提醒，不能單純將追劇停不下來歸因於多巴胺或意志力不足；示意圖。（圖／1...
精神科醫師提醒，不能單純將追劇停不下來歸因於多巴胺或意志力不足；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

AI短劇以短篇幅和強烈情緒反轉吸引長輩連看數小時，可能造成失眠、焦慮與社交退縮；醫師建議透過限時、減少推播、增加現實互動來改善。

AI短劇幾分鐘一集，劇情卻充滿背叛、復仇、逆襲與情感反轉，讓人忍不住一集接著一集看，部分民眾甚至從睡前消遣變成每天花數小時追劇，連睡眠、運動與社交生活都受到影響。精神科醫師提醒，短劇透過高密度刺激、情緒起伏及連續懸念抓住注意力，長輩若生活單調、社交互動減少，更應留意觀看行為是否失控。

台灣精神科醫師楊聰財表示，AI短劇常在短時間內出現多個情緒轉折，當觀眾想知道後續發展，大腦的獎賞預期與動機機制便可能持續被啟動，讓人追逐下一個刺激。多巴胺雖常被稱為「快樂物質」，實際上也與動機、獎賞預期及學習有關，不能單純將追劇停不下來歸因於多巴胺或意志力不足。

AI短劇幾分鐘一集，劇情卻充滿背叛、復仇、逆襲與情感反轉，讓人忍不住一集接著一集...
AI短劇幾分鐘一集，劇情卻充滿背叛、復仇、逆襲與情感反轉，讓人忍不住一集接著一集看，部分民眾甚至從睡前消遣變成每天花數小時追劇；示意圖。（本報資料照片）

此外，短劇每集時間短，容易讓人覺得「再看一集沒關係」，但連續觀看累積時間就可能超過一小時；若平台持續自動播放、推薦相似內容，更容易形成反覆觀看的循環。

一名68歲的陳姓婦人退休後生活逐漸失去重心，丈夫過世、女兒婚後搬離，平時與朋友互動不多。起初她每天晚上只看20、30分鐘短影音，後來迷上AI短劇，因喜歡看主角從受委屈到逆轉人生，觀看時間逐漸增加至每天看3、4小時。

女兒發現母親白天精神不佳、外出買菜的次數減少，連原本固定參加的社區活動也逐漸中斷，起初忍不住責備母親缺乏自制力，反而引發母女爭吵。後來女兒改以陪伴取代責罵，陪母親吃晚餐、散步，重新安排每周社區活動，並約定晚上10時30分後將手機放在客廳充電，才逐步協助母親減少觀看時間。

楊聰財提醒，喜歡看短劇不等於成癮，臨床評估更重視行為是否失去控制，及是否影響睡眠、日常生活與人際關係。若民眾明明打算停止觀看，卻反覆拖延就寢時間，甚至因此減少運動、拒絕社交，或因家人提醒而頻繁發生衝突，就應進一步檢視背後是否存在孤獨、焦慮、憂鬱或生活適應問題。

改善方面，楊聰財說，可先設定固定停止觀看時間、關閉自動播放與不必要的推播，並透過散步、園藝、唱歌及參與社區活動，增加現實生活中的互動與成就感。家人也應避免一味禁止或搶走手機，而是主動安排共同活動，了解長輩的情緒與生活需求。

楊聰財強調，AI短劇本身並非不能觀看，真正需要關心的是娛樂是否逐漸取代生活。長輩若持續出現明顯失眠、情緒低落、焦慮或日常功能下降，則應尋求專業醫療評估。

精華 FAQ

  • 因為短劇每集都塞入背叛、復仇與逆襲等高密度刺激，還會留下懸念讓人想追下一集；加上自動播放與相似推薦，容易形成反覆觀看的循環。

  • 若明明想停卻一直拖延就寢，導致失眠、減少運動、拒絕社交，甚至因家人提醒而常起衝突，就可能已影響生活功能，需留意是否伴隨孤獨、焦慮或憂鬱。

  • 可先設定固定停止時間、關閉自動播放與推播，再用散步、園藝、唱歌或社區活動補足陪伴與成就感；家人不要只責罵或搶手機，而要一起安排生活。

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