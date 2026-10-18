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失智長輩吵著回家、懷疑遭偷竊？ 屏東推12種情境指南教照顧者讀懂需求

記者劉星君／屏東即時報導
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透過團體遊戲促進被照顧者社交參與及認知功能。（屏東縣政府長照處提供）
透過團體遊戲促進被照顧者社交參與及認知功能。（屏東縣政府長照處提供）

AI摘要

文章摘要整理：

屏東縣政府與長照團體編製12種失智BPSD情境照護指南，幫助照顧者從行為看見需求，並透過培訓、實體書與電子書提升第一線照護能力。

面對失智症者常見的行為與心理症狀（Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia, BPSD），第一線照顧者經常面臨「不知道怎麼回應」的照護難題。協助照顧者理解失智症者需求，台灣屏東縣政府長期照護處暨佳恩長照社團法人攜手專家學者，編製「失智照護『心」』解方：BPSD情境照護指南」。

「失智照護『心』解方」收錄12個常見BPSD真實情境，從身體活動、認知及情緒三大面向整理觀察重點，並涵蓋失智社區服務據點、居家、日間照顧、團體家屋及住宿式機構等5大照護場域。透過圖表、情境案例與照護回應原則，引導第一線照護人員從「看見行為」理解「行為背後的需求」，將專業知識帶回生活現場。

當長輩說「東西被偷了」、堅持「我要回家」，或突然拒絕參與活動時，這些行為並非故意「找麻煩」，而可能與身體不適、認知變化、情緒需求、過去生活經驗及環境刺激等因素有關。照顧者不必急著糾正或制止，而是先停下來觀察，從失智症者熟悉人、事、物與生活出發，理解行為背後訊息，尋找合適回應。

長照處長陳桂說，失智照護沒有一套方法可以適用所有人，每位失智症者都有獨特生命故事、生活習慣與情緒感受。該書不提供單一標準答案，希望協助第一線照護者建立「先觀察、再理解、好回應」的實務思考，從長輩熟悉的人事物出發，找到適合自己的照護方式，「照顧的不只是失智症，更是每一個獨一無二的人。」

長照處指出，本指南除出版實體書籍，亦建置數位電子書供線上查閱，實體書陸續提供各長照服務單位及第一線照護人員使用。未來也把本指南融入長照人員培訓及實務課程，讓照護人員面對BPSD時更有方法、更有信心。

屏東縣政府期盼透過這本兼具專業與溫度的照護指南，讓失智照護從「處理問題」走向「理解需求」，從一次次的困難行為應對，轉化為理解、陪伴與尊重，讓失智症者及家庭在熟悉的生活中，持續活得安心、有尊嚴，也讓照顧者都能在照護路上找到更多支持與力量。

協助照顧者理解失智症者需求，屏東縣政府長期照護處暨佳恩長照社團法人攜手專家學者，...
協助照顧者理解失智症者需求，屏東縣政府長期照護處暨佳恩長照社團法人攜手專家學者，編製「失智照護『心」』解方：BPSD情境照護指南」。（屏東縣政府長照處提供）

透過理解與陪伴提供被照顧者情緒支持、減輕焦慮。（屏東縣政府長照處提供）
透過理解與陪伴提供被照顧者情緒支持、減輕焦慮。（屏東縣政府長照處提供）

藉由節慶活動鼓勵被照顧者人際互動、降低孤立感。（屏東縣政府長照處提供）
藉由節慶活動鼓勵被照顧者人際互動、降低孤立感。（屏東縣政府長照處提供）

藉由園藝活動促進被照顧者生活參與。（屏東縣政府長照處提供）
藉由園藝活動促進被照顧者生活參與。（屏東縣政府長照處提供）

精華 FAQ

  • 主要是協助第一線照顧者面對失智症常見的BPSD行為與心理症狀時，不再只看到表面行為，而能理解背後需求，找到更合適的回應方式。

  • 指南收錄12個常見BPSD真實情境，整理身體活動、認知與情緒3大面向的觀察重點，並涵蓋社區據點、居家、日照、團體家屋與住宿式機構5大場域。

  • 除了提供實體書與電子書，屏東縣也計畫把指南納入長照人員培訓與實務課程，讓照護人員在面對失智症者時更有方法、更有信心，也讓照護更具尊重與支持。

長照

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