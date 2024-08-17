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假牙不乾淨 心肺疾病機率增

記者賴昀岫

步入超高齡化社會，可預估假牙使用人口也將上升，如使用錯誤方式清潔假牙，除了口腔異味外，嚴重更可能導致吸入性肺炎、刺激性心臟內膜炎等。

台灣陽明交通大學牙醫學院特聘教授許明倫提醒，要將假牙取出清潔，同時切記不能將清潔錠等產品放入口中咀嚼，也不能用熱水浸泡，否則可能導致假牙變形。但到底要怎麼清潔與維護假牙才正確呢？

Q：沒牙齒戴假牙的人，還需要刷牙嗎？

A：一定要，因為口腔的黏膜、舌頭或軟硬顎還是會有細菌滋生。

Q：咀嚼假牙清潔錠後再漱口，效果更好？

A：絕對不行！假牙清潔錠可能含有強氧化劑，不可放入口中咀嚼、漱口或吞食，否則可能造成過敏反應或其他不適症狀。

Q：假牙要多久清潔一次？

A：至少一周要清潔一次，也可以天天清潔，一定要在睡前把假牙從口腔內取出，並在放有清潔錠等產品的水中，以淹過假牙的方式浸泡約5分鐘，之後以清水沖1至2分鐘，再浸泡水中、隔天再戴。

Q：擔心直接浸泡不乾淨，先戴著刷牙再拿出來浸泡？

A：大部分牙膏含有矽酸鹽，會讓假牙產生肉眼看不見的摩擦痕跡，反而更容易藏汙納垢，尤其是細菌或牙菌斑的堆積，有些人因為清潔不確實，導致菜渣累積，不僅味道不好，還可能滋生細菌，引發吸入性肺炎與刺激性心臟內膜炎等疾病。

Q：泡熱水或鹽水效果更好？

A：這其實是常見的迷思，以鹽水來說，鹽分顆粒容易傷害牙齒或假牙，因為其實現在的假牙都很精細，還是不建議這樣使用；熱水則可能會使假牙材料變性或變形、影響清潔效果，使用常溫乾淨的水或冷水浸泡即可。

Q：假牙清潔產品百百款，粉狀、膏狀或錠狀有差別嗎？

A：這些產品只是用不同形狀或包裝呈現，主要都是用於清潔，幫助分解假牙或口內裝置表面的牙菌斑等，但錠狀產品是使用與攜帶最方便的。

Q：可以用漱口水取代假牙清潔產品嗎？

A：除非身邊臨時沒有適當的假牙清潔產品，可作為應急使用，但不建議長期使用。

Q：不同人的假牙清乾淨後，可以泡在同個杯子裡面嗎？

A：除了清潔的水不能重複使用，也不宜把不同人的假牙泡在同一杯水中，因為每個人的口腔菌種不同，阿公跟阿嬤可以同床睡，但浸泡假牙還是要分開。

Q：不戴假牙或偶爾戴可以嗎？

A：這樣不好，戴上假牙後，口腔的黏膜、軟硬組織會愈來愈合適，如果偶爾戴，反而會更不舒服、疼痛的機率會更增加，戴了假牙後，牙床骨還是會繼續萎縮，例如10年前做的假牙，可能會變得有點鬆，這時候就要到牙醫診所換底店、更貼合當下的狀況；戴全口假牙或活動假牙，就不要吃太硬的東西，因為很多假牙都是樹脂做的，本身的硬度比較差，會很容易磨損。

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