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「我完全不喝汽水」 100歲人瑞分享他們吃什麼、不吃什麼

編譯季晶晶／綜合外電
許多人將健康長壽歸功於他們的飲食。圖為國際奧委會主席巴赫在奧運會前參觀奧運村時嘗試沙拉吧的食物。（美聯社）
許多人將健康長壽歸功於他們的飲食。圖為國際奧委會主席巴赫在奧運會前參觀奧運村時嘗試沙拉吧的食物。（美聯社）

個人攝取的食物對健康和長壽與否扮演著重要角色，財經網站CNBC報導四位人瑞常吃和絕對不碰的食物。

美國最高壽人瑞、115歲的弗朗西斯（Elizabeth Francis）說自己「什麼都吃」，但她的孫女說，她「總在後院種她吃的蔬菜。從沒見過她去我喜歡去的快餐店」，而且不抽菸、不喝酒。

102歲的塞克利（Deborah Szekely）至今仍一周三次協助經營她的健身度假村和水療中心，她是海鮮素主義者。典型的早餐是優格、香蕉和全穀類；午餐在家吃沙拉或上餐廳吃；晚餐吃魚、沙拉和烤馬鈴薯，或嘗試新食物。這與地中海飲食非常相似，包括魚、全穀類、水果和蔬菜。

106歲的侯茲（Shirley Hodes）表示，她的目標是限制攝取動物性脂肪，只喝脫脂牛奶。她說：「我確實喜歡吃簡單、均衡的飲食，不喜歡太多甜食。」她遵守二戰期間參加紅十字會營養課程時學到的指引。

99歲的麥法登（Daisy McFadden）四年前接受富比士訪問時說自己「完全不喝汽水，從來不喝」。她改喝水、果汁、牛奶或冰茶。她典型的一天是早餐吃燕麥片、蔓越莓汁和一根香蕉；午餐是沙拉配甜菜、黃瓜、蕃茄以及雞肉或魚；晚餐吃瘦肉和蒸蔬菜；新鮮水果當甜點。

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