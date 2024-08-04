阿伯舉重不輸少年 專家揭「挑戰成功關鍵」：60歲是重要關卡

國衛院邀請合作的健身業者在高齡產業博覽會現場幫民眾檢測肌力、教導正確運動方式，一名阿公大秀舉重動作。（國衛院提供）

肥胖是疾病根源，不過到了一定的年紀，如果過輕、過瘦，可能會有肌肉流失的風險。在老化的過程中，老年人活動量減少，導致肌肉流失、肌力下降，就會形成「肌少症」，進一步罹患失智症、骨質疏鬆，身體產生各種不適。

國衛院學術發展處企劃室主任吳如玉表示，台灣將邁入超高齡社會，失智問題引起眾多討論。許多民眾詢問：為何失智患者愈來愈多？其實年紀愈長，罹患機率跟著升高。以前的人活不到會失智的年紀，對於超高齡、高齡的狀況不了解，過去數十年家庭型態改變、醫療進步，民眾壽命也延長。

一般來說，過了30歲以後，每年肌肉量會逐漸減少，60歲則是重要關卡。如果肌肉量不足，容易走路不穩、跌倒受傷，而肌少症常伴隨著骨質疏鬆，一旦跌倒造成骨折，導致後續臥床失能，死亡風險提高。另外，還會造成認知功能障礙、失智症風險增加。

吳如玉說，高齡會遇到的不單純只是健康問題，也與社會結構改變等因素有關。她認為，身體老化後有很多問題需要解決，除了民眾對自我健康的意識提升，也需要國家介入、提供幫助，例如：提升老人照顧品質、建構友善老人的環境等。

國衛院在今年首屆的「高齡健康產業博覽會」中，聚焦長壽健康產業，現場擺設攤位，劃分三大區域，包括健康促進、輔助科技、照護科技，提供衛教資訊，也設有互動環節。特別邀請合作的健身業者在現場幫民眾檢測 肌力、教導正確運動方式，呼籲民眾及早存「肌」本。

一名滿頭華髮的高齡長輩大秀舉重動作，畫面溫馨可愛；運動教練也分享，重訓可以提升肌耐力、改善駝背、圓肩等不良姿勢。今年展攤還設有科技體適能評估系統、高齡睡眠評估等，吸引各年齡層民眾前往體驗。