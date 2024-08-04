我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧田徑／冠亞軍僅差0.004秒 萊爾斯奪百米金牌

游泳／中國男400米混合接力奪金 潘展樂創驚世紀錄

阿伯舉重不輸少年 專家揭「挑戰成功關鍵」：60歲是重要關卡

記者廖靜清／台北即時報導
國衛院邀請合作的健身業者在高齡產業博覽會現場幫民眾檢測肌力、教導正確運動方式，一名阿公大秀舉重動作。（國衛院提供）
國衛院邀請合作的健身業者在高齡產業博覽會現場幫民眾檢測肌力、教導正確運動方式，一名阿公大秀舉重動作。（國衛院提供）

肥胖是疾病根源，不過到了一定的年紀，如果過輕、過瘦，可能會有肌肉流失的風險。在老化的過程中，老年人活動量減少，導致肌肉流失、肌力下降，就會形成「肌少症」，進一步罹患失智症、骨質疏鬆，身體產生各種不適。

國衛院學術發展處企劃室主任吳如玉表示，台灣將邁入超高齡社會，失智問題引起眾多討論。許多民眾詢問：為何失智患者愈來愈多？其實年紀愈長，罹患機率跟著升高。以前的人活不到會失智的年紀，對於超高齡、高齡的狀況不了解，過去數十年家庭型態改變、醫療進步，民眾壽命也延長。

一般來說，過了30歲以後，每年肌肉量會逐漸減少，60歲則是重要關卡。如果肌肉量不足，容易走路不穩、跌倒受傷，而肌少症常伴隨著骨質疏鬆，一旦跌倒造成骨折，導致後續臥床失能，死亡風險提高。另外，還會造成認知功能障礙、失智症風險增加。

吳如玉說，高齡會遇到的不單純只是健康問題，也與社會結構改變等因素有關。她認為，身體老化後有很多問題需要解決，除了民眾對自我健康的意識提升，也需要國家介入、提供幫助，例如：提升老人照顧品質、建構友善老人的環境等。

國衛院在今年首屆的「高齡健康產業博覽會」中，聚焦長壽健康產業，現場擺設攤位，劃分三大區域，包括健康促進、輔助科技、照護科技，提供衛教資訊，也設有互動環節。特別邀請合作的健身業者在現場幫民眾檢測肌力、教導正確運動方式，呼籲民眾及早存「肌」本。

一名滿頭華髮的高齡長輩大秀舉重動作，畫面溫馨可愛；運動教練也分享，重訓可以提升肌耐力、改善駝背、圓肩等不良姿勢。今年展攤還設有科技體適能評估系統、高齡睡眠評估等，吸引各年齡層民眾前往體驗。

台灣已於2018年進入高齡社會，預估明年高齡人口比率將逾20%，邁入超高齡社會。吳如玉強調，健康老化的觀念要往前開始推廣，在照顧正在老化的老人的同時，也要強化三十、四十歲的民眾健康概念，提前做好準備才能延緩老化、健康老化。

國衛院在今年首屆的「高齡健康產業博覽會」中，舉辦多場不同主題講堂，增進民眾衛教知...
國衛院在今年首屆的「高齡健康產業博覽會」中，舉辦多場不同主題講堂，增進民眾衛教知識。（國衛院提供）

檢測

上一則

愛打羽球 103歲人瑞親授長壽秘訣 曾搭檔李洋打贏王齊麟

延伸閱讀

鄭欽文為中國網球女單首奪金 專家分析成功內幕

鄭欽文為中國網球女單首奪金 專家分析成功內幕
腸躁症成社群熱門話題 醫師分享改善方法

腸躁症成社群熱門話題 醫師分享改善方法
中共開啟北戴河暑休 蔡奇看望專家

中共開啟北戴河暑休 蔡奇看望專家
「歌手」淘汰後 黃宣轉戰「奧運」 挑戰單手舉重

「歌手」淘汰後 黃宣轉戰「奧運」 挑戰單手舉重

熱門新聞

專家提醒，雖然性病等外觀表現需要受到專業訓練，但民眾仍可以透過簡單的方式觀察，保護自己。示意圖。（本報資料照片）

七夕一夜情防性病守則 專家：看到「這些」現象快跑

2024-08-03 05:14
清洗食材，水果應優先清洗，可拿一支洗臉刷，將表皮刷一下，再用水沖一次，接著洗蔬菜，最後才處理肉類。（本報資料照片）

防念珠菌吃進肚 水果都要洗

2024-08-02 02:00
復健科醫師林純如指出，患者因腰痛及坐骨神經痛就醫，經檢查發現為腰椎滑脫及椎間盤突出。（中正脊椎骨科提供）

長期坐姿不良易腰椎滑脫、椎間盤突出 醫師教你「正確坐姿」

2024-07-30 05:27
精神科醫師提醒，當親友出現衝動、暴躁狀況，旁人能做的就是盡快尋求警政系統協助。示意圖，（本報資料照片）

男自宮後墜樓…「極不尋常」 醫師分析背後恐有這2大原因

2024-08-03 17:18
專家指出，洗髮精添加矽靈是讓頭髮滑順、抗毛躁和保濕效果，會隨著水被清洗乾淨，幾乎不會堵塞在毛囊。示意圖，（本報資料照片）

含矽靈洗髮精會導致禿頭？專家揭最佳保養方法

2024-08-02 04:45
大多數腰椎滑脫患者初期沒有明顯症狀，等到腰椎壓迫到神經，就會出現下背痛、腰部及臀部痠麻脹痛感。（本報資料照片）

五月天石頭「腰椎滑脫」 醫師呼籲避免這三動作

2024-07-29 17:14

超人氣

更多 >
大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友

大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友
4生肖8月風生水起 屬虎投資收益增、他們工作業績更好

4生肖8月風生水起 屬虎投資收益增、他們工作業績更好
他飛中國搭長榮航一路驚嘆 喊話美聯航「學學人家服務」

他飛中國搭長榮航一路驚嘆 喊話美聯航「學學人家服務」
巴奧／「胯下一包」卡到桿子 法選手撐竿跳失敗卻暴紅

巴奧／「胯下一包」卡到桿子 法選手撐竿跳失敗卻暴紅
要出大事？「披薩指數」爆表揭五角大廈狂加班沒上酒吧

要出大事？「披薩指數」爆表揭五角大廈狂加班沒上酒吧