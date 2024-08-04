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愛打羽球 103歲人瑞親授長壽秘訣 曾搭檔李洋打贏王齊麟

記者廖靜清／台北即時報導
103歲羽球好手林友茂與曾孫現場示範對打，展現靈活的身體。（記者廖靜清／攝影）
103歲羽球好手林友茂與曾孫現場示範對打，展現靈活的身體。（記者廖靜清／攝影）

台灣黃金男雙「麟洋配」打進2024巴黎奧運冠軍賽，103歲世界最年長羽球員林友茂透露，自己也曾和李洋搭檔過，贏過王齊麟。林已是百歲人瑞，身材仍健壯，令人讚嘆，到底是怎麼辦到的？

目前是金氏世界紀錄「全球最年長羽球選手」保持人的林友茂，熱愛運動，曾經擔任過太極拳教練，年輕時學過籃球、跳高。50歲時，接觸羽球，迄今仍勤練，連續多年參加台灣清晨盃羽球賽，獲得40屆冠軍，更與李洋、王齊麟交手過。

在第一屆「高齡健康產業博覽會」舉辦的「熟齡風範」票選活動中，林友茂榮獲熟齡風範人物，他分享健康長壽的秘訣，包括保持心情愉快、多吃原型食物、樂於助人等。目前仍維持每周三天的打球頻率，多年的運動習慣有助於保持身心健康，對高齡者來說，更可以增加肌力、預防骨鬆

以健康、智慧、快樂為主軸的高齡健康產業博覽會，特別舉辦了「熟齡風範」票選活動，吸引從50歲到103歲的熟齡長輩，分享自己健康生活、智慧生活、快樂生活的秘訣。首屆活動選出了30位熟齡風範人物，分享養生秘訣，共通之處都是「運動」，養成平日規律的好習慣能遠離疾病。

國健署副署長賈淑麗提到，截至今年6月底，台灣高齡人口已超過439萬人；其中，超過8成的人至少患有一種慢性病。 台灣即將邁入超高齡社會，從這數字看來，老化會導致身體功能逐漸衰退，及早預防除了從生活作息做起，更要建立運動的習慣。

今年上榜的熟齡風範人物，除了精力充沛的林友茂，還有58歲接觸瑜伽、陸續拿到多張師資證照的「不老瑜珈阿伽」陳冬蓮，肢體靈活度完全不輸流行天后，她表示，年長者保養好自己，有機會繼續實現人生夢想，在人生舞台上發光發熱。

另一位樂齡運動健身教練蕭素卿，今年已經65歲，是嘉義社區據點的銀髮教師，她要以行動來證明「運動是最好的良藥」，將會參加銀髮族運動會舉重項目。她表示，年齡只是數字，而不是限制，立志還要參賽許多健身項目，分享運動的好處。

第一屆「高齡健康產業博覽會」舉辦的「熟齡風範」票選活動，選出健康生活、智慧生活、...
第一屆「高齡健康產業博覽會」舉辦的「熟齡風範」票選活動，選出健康生活、智慧生活、快樂生活的熟齡風範人物。（記者廖靜清／攝影）

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