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妻重度憂鬱他對眾百學生懇求「請幫助我」 男性照顧者要懂示弱求援

記者張瀞文／台北即時報導
台灣前科技部長陳良基(右)與夫人王素梅(左)。(記者杜建重／攝影)
台灣前科技部長陳良基(右)與夫人王素梅(左)。(記者杜建重／攝影)

「師母已經患嚴重憂鬱症一年了。我用盡各種方法，還是沒辦法讓她好轉。雖然我們有信念可以痊癒，但是不知道該怎麼做。如果大家想到任何好方法，請告訴我，我需要你們的幫忙！」台灣前科技部長陳良基在一場約百人的聚會中，對著他指導過的學生說出這段話，大家約莫被這番簡潔直接的告白震懾了，現場出現了幾秒的靜默。

直到有人說：「第一次聽到老師請我們幫忙。」「老師，我們會盡力。」隨即學生陸續回饋了許多方法—能量療法、針灸，後來找到適合的中醫師、每天喝的雞精，都是在那場聚會之後。

身為男性照顧者，陳良基樂於求援、願意示弱的態度很不典型。他解釋，自己是個理工研究者，很習慣遇到問題就想辦法找答案解決，「答案如果自己找不到，就跟學生、朋友切磋。」妻子生病後，他除了找資料、看文獻，也抓緊機會遇到適合的人就請教。他發現，每個人生活背景與成長經歷不同，有時獨自想破頭甚至感到絕望的困難，對他人只是舉手之勞，甚至樂意之至。

陳良基回憶，王素梅病發初期，他還有政務官職務在身，需要找熟人隨時陪伴在王素梅身邊，他總覺得要麻煩別人很不好意思，那時候王素梅的妹妹要來陪姊姊，她跟陳良基說：「姊夫你不要這樣講，我最喜歡跟我姊姊在一起了。」她非常感謝有這個機會。那些話讓陳良基如釋重負。

喜歡路跑的陳良基比喻，這些的陪伴與幫忙很像跑馬拉松時的補給，使得這條路即便辛苦，也能補充能量，活力滿滿繼續。

示弱與求援對許多男性是很大的障礙，陳良基說，在那些不知如何是好的時刻，他會告訴自己「我不是萬能的」，人生只要做到有一件事值得驕傲就好，不需要樣樣都很強。承認自己的確有比較弱、比較差的部分，求援就會變得容易。

陳良基 憂鬱症

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