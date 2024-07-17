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為老年健康「存骨本」 醫師建議必做3事

記者李宗祐／嘉義即時報導
台中榮總嘉義分院骨科主任孫弘諺醫師為患者診療。圖／台中榮總嘉義分院提供
台中榮總嘉義分院骨科主任孫弘諺醫師為患者診療。圖／台中榮總嘉義分院提供

台灣76歲張姓婦人感覺自己身高變矮，常感腰酸背痛，沒有特別在意，直到有次半夜起身要上廁所時跌傷，送至台中榮總嘉義分院，經X光檢查發現髖骨骨折，且嚴重骨質疏鬆症，經緊急開刀，針劑藥物治療增加骨質生成，衛教補充高鈣食物、多運動等，近1年後，骨密度質提高，背痛感減輕，生活品質變好。為老年健康「存骨本」醫師建議3要領，多運動、攝取高鈣食物及適度日曬。

台中榮總嘉義分院骨科主任孫弘諺醫師表示，骨質疏鬆症是骨頭內部鈣質日漸減少，形成許多孔洞，使骨骼變的疏鬆脆弱的病症。通常在早期沒有明顯症狀，但可以從身高變矮、駝背等變化觀察到有骨質疏鬆的症狀，嚴重時容易發生脊椎壓迫性骨折引起的腰酸背痛背痛、關節變形，遇到輕微碰撞或跌倒也容易導致骨折。

台灣65歲以上的男女性人口中，每10人即有3人罹患骨質疏鬆症，其中又以停經、更年期後的女性占大多數，雖然骨質疏鬆是沉默的疾病，但如果沒有提前預防或置之不理，很可能導致嚴重疼痛、骨折殘疾，造成活動受限、生活品質下降等問題，因此提醒民眾要有「存骨本」的概念，為老年健康打下基礎。

醫師孫弘諺表示，造成骨質疏鬆的風險因子很多，一般而言，女性與同齡男性相比骨密度較低，尤其是早於40歲停經、歷經更年期或兩側卵巢切除的女性很容易發生骨質疏鬆。但一般大眾無論男女，若長期缺乏運動、長期抽菸、飲酒過量，飲食缺鈣，都會引發骨質快速流失。

雖然骨質疏鬆症不會遺傳，但家族中若有人曾經罹病，自己發生骨鬆、骨折的機率也會提高；此外，體型瘦小、骨骼小的人，還有因氣喘、免疫風濕等疾病需服用類固醇藥物的病患，骨骼相對脆弱，也是骨質疏鬆症高風險族群。

孫弘諺表示，適度的作一些對抗地心引力的荷重運動，能夠提升骨質密度並增強肌力，改善身體的協調平衡，降低跌倒骨折的風險。例如爬樓梯、健走、慢跑、跳繩、球類運動、登山等。平時多攝取鈣質、維生素D3、乳品及蛋白質，全素者也可以多吃豆類、未過度加工豆製品、黑芝麻、紫菜、綠色蔬菜等補充鈣質，保持適當體重，不吸菸、節制飲酒，並避免過度飲用咖啡

孫弘諺提醒，可透過每天上午10點前或下午2點後的適當日曬10至20分鐘（注意不要曬傷），幫助體內維生素D3轉化，促進腸道吸收鈣質以合成骨鈣，也可幫助預防多種慢性疾病風險。希望民眾依循荷重運動、攝取高鈣食物、適度曬太陽的原則，從年輕時就多存骨本，充實自己的健康存摺。

台中榮總嘉義分院骨科主任孫弘諺醫師提醒，從年輕時就多存骨本，充實自己的健康存摺。...
台中榮總嘉義分院骨科主任孫弘諺醫師提醒，從年輕時就多存骨本，充實自己的健康存摺。圖／台中榮總嘉義分院提供

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