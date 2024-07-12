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推銷長壽生意興隆 科學家勸：人類不該期盼長命百歲

記者張聲肇／即時報導
近來提供長壽資訊及長壽醫療的業者增加，他們提供各種不同醫療方式，希望能幫顧客延長壽命。(美聯社)
近來提供長壽資訊及長壽醫療的業者增加，他們提供各種不同醫療方式，希望能幫顧客延長壽命。(美聯社)

推銷長壽的生意興隆， 但伊利諾大學研究人類壽命的學者歐善斯基(S. Jay Olshansky)奉勸世人，大可不必期盼長命百歲，畢竟多數人在地球上只能活65到90年。

他的說法有科學根據──人類演進史點出成長、繁衍的必要，而非活到「過老」的年紀。人老了，細胞、組織累積的損傷自然不少，不是這裡壞掉就是那裡退化，修復卻愈來愈困難。也許影響人類壽命的基因很多，不過整個老化的過程非常複雜，一時難以釐清。

但舉目四望，長壽會議場場爆滿，食補藥補生意興隆，研究「細胞再編程」(cell reprogramming)的科學計畫，大受投資人的青睞，長壽論者堅稱，只要他們活得夠長命，就會不斷有科學突破，讓他們一直活下去。

63歲企業家戴亞曼迪斯(Peter H. Diamandis)熱心撮合投資人和長壽科學家。他說，「我們即將開始了解，如何恢復青春、重振活力，這就是科學在做的事。」

然而，現年70的歐善斯基與研究同僚，綜觀1990年至2019年歐美先進國家的人口統計與死亡資料，得到的結論是，那30年內，預期壽命的成長已經趨緩，不待新冠病疫大流行就已如此，因此，他對自己的預測反而比從前更有信心。

歐善斯基說，到2046年，也就是第一批嬰兒潮世代降世100周年，百歲人瑞的人數會大增，但這個增幅不會改變平均預期壽命。他再度預言，即使在最和平繁榮的盛世，能在地球上過百歲生日的人，不會超過總人口的10%。

紐約愛因斯坦醫學院基因科學系系主任懷復(Jan Vijg)從不同的角度，也得到類似的結論。他專門研究各國最長壽人瑞，發現最長的壽命從1950年代起逐漸增加，但到了1990年代就來到高原期。

乾淨用水、抗生素、醫療科技進步、健康生活方式等等，都是這段期間「頂級人瑞」壽命增長的原因，但法國女人瑞卡爾蒙(Jeanne Calment)1997年以世界最高壽122歲之齡去世後，就沒人打破這紀錄，懷復說，「看來，就到此為止了。」

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