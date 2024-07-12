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他顧妻6年也失智：男性可能不夠細心 要放下面子找資源協助

記者沈能元／台北即時報導
古金順長年照顧失智太太，近年來發現有時會迷路、失去方向感，經就醫檢查發現已有輕度失智。(記者潘俊宏／攝影)
古金順長年照顧失智太太，近年來發現有時會迷路、失去方向感，經就醫檢查發現已有輕度失智。(記者潘俊宏／攝影)

台灣71歲的古金順，六年多來一路照顧失智的太太，是一位「永不放棄的照顧者」。他觀察，男性照顧者雖然相較女性照顧者是少數，也可能不夠細心，強項卻是善於尋找長照等相關資源協助。

六年前，某天古金順和太太去百貨公司，太太去上洗手間，卻找不到回來的路；他和太太、兒子到台中旅行，晚上住飯店，太太突然開門說要去廁所，但方向根本不對。古金順覺得太太不太對勁，就醫診斷為失智症。

古金順帶著太太參與失智課程及活動，但課程兩小時，交通來回也要兩小時，舟車勞頓又費時費力，瀕臨累倒邊緣。就在他不知該怎麼辦時，參加家庭照顧者關懷總會舉辦的活動，進一步了解長照資源，決定善加利用，他前後換了兩家居家照顧服務公司、三名個管師，視太太狀況做出最好的調整。

兩年前的母親節，太太突然行動不靈活，無法站立，原來罹患了巴金森氏症，便開始使用每天八小時「家庭托顧」，搭配交通接送，以及餵食、擦澡、換尿布等居家服務。古金順說，女性天性會照顧人，男性不會又愛面子，「只好」努力找資源。他上網看影片，吸收別人照顧經驗、選擇合適的方式套用到太太身上。

沒想到，這一、兩年來，古金順常忘記曾講過的話，不斷重複同一件事情，有時迷路、失去方向感，有時感覺大腦突然沒電了，想不起來要做的事情。就醫檢查發現是長期照顧太太的壓力、引發憂鬱症、躁鬱症，甚至已經輕度失智。他主動聯繫家總的社工，展開「安心交接計畫」，萬一自己倒下，太太還是可以獲得照顧，也減輕兒子壓力。

「社會有很多資源，照顧者勇於求助，對自己好，也對家人好。」古金順給同為照顧者的男性一些心得，放下面子，不要害羞，帶家人走出來，參加活動，多接觸外界，同時尋找長照資源，接受協助，自助人助。

長照 母親節 憂鬱症

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