種植物、懷舊治療 失智照護不吃藥

每天為植物澆水關注植物生長情況，能協助長者維持生活規律；示意圖。（圖/123RF）

即將邁入超高齡社會，台灣失智症人口持續攀升，照護問題引發各界重視，除藥物治療外，非藥物治療方式，更是其中重點。職能治療師、護理師分享非藥物治療對失智症患者的幫助。

台灣失智症協會理事柯宏勳表示，自己投入失智症照護超過20年，從過去失智症還被稱為老人癡呆時就開始服務，藥物治療與非藥物治療相輔相成，有系統性回顧研究發現，效果不比藥物治療效果差，而且可以有更少的副作用。

陽明交通大學健康長壽與老化科學研究中心長照 失智護理師徐靜萍表示，懷舊治療的關鍵是了解長輩的生命歷程，據以安排懷舊的方式，例如安排「軍裝懷舊」時，有些榮民長者會想到國共內戰被迫與家人分開，就不適合參與，唯有透過陪伴、傾聽，才能找到最適合的懷舊方式。

職能治療師公會全聯會第8屆常務理事吳鴻順說，「生命影響生命是園藝治療主軸」，每株植物都有其生命周期，就像人有生老病死，可協助長照長者接觸、了解善終議題，而每天為植物澆水，及關注植物生長情況，也能協助長者維持生活規律。

台灣藝術治療學會藝術治療師呂冠廷說，世界衛生組織（WHO ）大型文獻回顧肯定藝術對於福祉，其中即包含失智症治療；藝術珍貴的是創造性、表達性，可以超越語言文字範疇，讓長輩透過藝術，呈現平常無法以語言、文字述說的話。