父親吃粽噎死 金鐘主持人籲牙口不好長者「慢慢、咬碎再吃」

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以節目「幸福藏寶圖」獲得台灣第53屆廣播金鐘獎的女主持人陳思安（三三），在端午節 前夕，於threads貼文「爸爸1年多前過世，當時說是意外死亡，其實是吃粽子噎死，不過家中長輩可能覺得很丟臉，所以都叫我們要對外說是心肌梗塞。」

陳思安勇敢地說出爸爸吃粽子噎死的傷心往事，她強烈呼籲，吞嚥功能較差的老年人，應該慢慢吃，等咬碎再吞下。

陳思安表示，沒想過丟不丟臉，反而覺得這是很嚴重的問題，眼看端午節快到了，不希望再發生類似的憾事，以爸爸的不幸過世之事來警惕大家，以及提醒家中長輩「一定要慢慢吃，還有要咬碎再吞下。粽子很軟但是很黏，所以牙口不好的長輩更應該要注意。」

台灣高雄榮總家庭醫學部高齡醫學中心主任周明岳表示，許多老年人因為牙口不好，或是吞嚥功能變差，所以進食速度較慢，且食物需要先處理，例如，有些養護機構就會以果汁機將飯菜打了粥狀，以便吞嚥異常的住民食用。

如果平常就有上述問題，到了節日時，更需要小心預防，例如，端午節吃粽子、元宵節 吃湯圓、中秋節吃月餅，家人應該先處理食物，以飲食專用的剪刀將粽子、湯圓剪成一小口、一小口。

一般來說，對於吞嚥功能較差的老年人來說，食用粽子、湯圓、麻糬、糖葫蘆、年糕等質地較黏的食物，具有一定風險，建議淺嚐即止，且不要吃得太大口。

老年人突然被食物嗆到，周明岳建議，除了呼叫救護車，家人應立即施以「哈姆立克法」，緊急搶救，用力按壓腹部，因此，平常應多上網學習正確搶救方式，如果真的需要，就可派上用場。

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