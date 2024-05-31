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每天做「八段錦」 洪蘭教授籲熟齡族：最好的大腦營養是蛋黃

記者楊孟蓉／台北即時報導
台北醫學大學及國立中央大學講座教授洪蘭表示，蛋黃是最好的大腦營養來源，不要丟掉。(pixabay)
台北醫學大學及國立中央大學講座教授洪蘭表示，蛋黃是最好的大腦營養來源，不要丟掉。(pixabay)

「哈佛大學教授指出，56歲是做財務決策最好的年齡；許多國際研究指出，65歲是智慧的巔峰，所以這年紀退休實在太早了。」

華人熟齡生活產業發展協會和財團法人陳張秀菊文教基金會、聲寶橘青春樂齡宅共同主辦的「大腦健康的生活秘訣-睡眠、營養與運動的整合策略」講座，於5月31日舉行，特別邀請台北醫學大學及國立中央大學講座教授洪蘭擔任主講嘉賓。

洪蘭教授妙語如珠，一開場65歲是智慧巔峰的說法就吸引全場聆聽。她鼓勵大家不受限於年齡，並於今日演講中提供實用健康知識，幫助熟齡族群在日常生活中更好地維護大腦健康。

她指出，大腦健康的三大秘訣包括充足的睡眠、均衡的營養與適當的運動，這三項關鍵不僅對大腦的運作至關重要，還能有效延緩認知能力的衰退，提升生活質量。

「睡眠是大腦健康的基石。」睡眠不好影響甚鉅，長期壓力將導致失眠，而睡眠不足會使飢餓肽增加，促使我們想繼續吃，尤其特別想吃甜食、碳水化合物，此外，形成記憶需要蛋白質，睡眠不足影響突觸蛋白質的製造，甚至影響海馬迴中跟學習有關的基因，研究也發現，許多睡眠不好的人，後來發展出阿茲海默症。

她表示，最好的大腦營養是蛋黃，因為蛋黃含有膽鹼，是建構乙醯膽鹼的原料，對記憶、語言、邏輯推理等能力來說非常重要，老一輩有一天只能吃一顆蛋的說法，然而隨著知識不斷翻新，早已破除這個迷思。但提醒仍應考量自身健康情況，或詢問醫師、營養師建議。

此外，洪蘭教授談到，骨骼代謝變得活化，就會開始分泌能維持年輕的骨骼賀爾蒙「骨鈣素」，每天蹬腳跟30到50下，有機會增加骨鈣素分泌量，幫助骨骼新陳代謝，骨質密度隨之提升。

大腦年輕化的重要因素，就是「運動」。運動時大腦會分泌多巴胺、血清張力素和正腎上腺素，研究發現，有運動的兩歲老鼠跟六個月的老鼠大腦一樣年輕。洪教授分享了從事有氧運動訓練的老年人，其腦中的灰質和白質體積都比從事伸展運動者增加更多，還能延緩大腦的老化進程。

心的保健比身體保健更重要，她幽默談到，年輕時覺得快樂很簡單，老了之後覺得「簡單很快樂」，因為太多選擇會耗費大腦資源，使人產生決策疲累，因此簡單就是快樂。

最後洪蘭教授還提供一些實用的生活建議，幫助熟齡族群在日常生活中實施，包括建立規律的作息時間、均衡飲食、定期運動、管理壓力，她並分享，自己每天利用一點時間做「八段錦」，健康養生。

華人熟齡生活產業發展協期待通過這次講座，幫助更多人認識到睡眠、營養和運動對大腦健康的重要性，並能夠在日常生活中實踐這些健康秘訣，提升生活質量。

華人 失眠 退休

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