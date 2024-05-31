台每6長者就1憂鬱 衛福部心健司：長者憂鬱難診斷有3原因

衛福部心健司長陳亮妤指出，3大原因導致老年憂鬱症難以察覺，包含誤以為是老化、汙名化、與失智症狀類似。（記者李青縈／攝影）

台灣即將在明年進入超高齡社會，形同於每5人就有1名老人。衛福部心理健康 司長陳亮妤表示，台灣人每10人就有1個憂鬱症 ，其中在65歲以上的憂鬱症盛行率更高達16.7%，相當於每6長者就1人有憂鬱症；3大原因導致老年憂鬱症難以察覺，包含誤以為是老化、汙名化、被誤為失智症。

台北醫學大學衛生福利政策中心舉辦「憂鬱症與老人照護」研討會，陳亮妤以「高齡者心理健康政策及挑戰」為題分享。她表示，憂鬱症常被誤認為是老化，因為其症狀如如活力下降等容易被誤診；第二，憂鬱症汙名化在長者的年代較為嚴重，因此對於相關就醫抗拒；第三，失智、憂鬱的初期鑑別診斷不易，導致老人憂鬱症診斷機率較低。

陳亮妤說，根據老人心理健康調查，75歲以上的心理調適較差，其他心理調適較差的指標包含，女性、居住在低城市化地區、與非配偶同住等、身為主要照顧者等。她也說，以自身臨床經驗以及自殺通報統計中，「久病」其實相當困擾長者，生理問題也會影響其精神狀態。

陳亮妤亦以健保 看診數據為例，近年高齡者因為情緒障礙就醫的人數年年攀升，平均成長率高達4.3％，但她說「我們認為遠遠不足」，希望透過篩檢讓更多潛在需要的長者可以得到治療。衛福部心健司去年結合社家署以及22縣市內的老人據點，透過社政、衛政的結合，篩檢65萬人次長者，篩檢後轉介給醫療單位有4000人，另有轉介社福資源的3000多人。

台灣人每10人就有1個憂鬱症，其中在65歲以上的憂鬱症盛行率更是高達16.7%。陳亮妤指出，全世界的長者憂鬱症盛行率都比較高，原因包含久病、失去另一半等社會心理因素等。在超高齡社會來臨之際，長者憂鬱是必須正視問題，希望可以透過篩檢找出潛在患者。