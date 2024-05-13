微胖、腰不粗 有助長者長壽 醫建議「2生活習慣」

專家建議，長者的體重不能太輕，腰圍不能太大；示意圖。（圖／123RF）

你知道長者怎樣的體型，會死亡率增加嗎？台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，根據《歐洲心臟雜誌》發表了一項研究發現，老年人的體重係數（BMI）跟腰圍，與死亡率的關聯。

《歐洲心臟雜誌》（European Heart Journal）發表了一項研究，80歲以上老年人的體重係數（BMI）、腰圍，與死亡率的關聯。研究發現在老人族群，體重係數（BMI)較高，且腰圍較細者的體型，死亡風險會最低。因此，建議老人家要「吃多一點，但大肚腩少一點」，這樣的體態會使死亡率降低。

這項研究收集了5306名、年齡超過80歲老人的身材數據。研究人員發現：

1.老人的身材微胖，較利於長壽：

體重係數（BMI），BMI每增加1，全因死亡風險降低4.5%，BMI維持在28左右時，死亡風險最低。這表示高齡老人稍微胖一點較利於長壽。

2.老人腰細一點，較利於長壽：

老人家不能大肚腩，否則任何死亡率都會大幅升高。研究也顯示，腰圍與全因死亡率、心血管疾病 死亡率和非心血管疾病死亡率之間存在正向的因果關係。腰圍每增加5公分(2英吋)，所有原因的死亡風險也增加了108%，這些人死於心血管疾病風險增加了193%，而死於非心血管疾病風險也增加了110%。

如何保持「微胖、腰不粗」的身材？

1.多吃一些優質蛋白質：

隨著年齡的增長，人體肌肉會逐漸減少，導致體型變得更加消瘦。因此，補充高質量的蛋白質對於老年人來說尤為重要。研究人員發現，在50歲及以上的成年人中，約有三分之一的人，攝入的蛋白質含量，皆未達到一般營養指南的水準。蛋白質是構成肌肉的關鍵成分，老年人應當適量增加高優質蛋白質食物的攝入量。

如何判斷食物中的蛋白質是否優質？黃軒指出，優質蛋白質的消化率高，意味著在腸道中能被更好地分解成寡肽和氨基酸後吸收，所以很多動物源性食品中的蛋白質含量和質量，通常優於植物源性食品。建議老年人增加牛奶、雞蛋 、瘦肉、家禽、魚類、蝦類以及豆製品的攝入量，同時確保攝入充足的主食、蔬菜和水果，以實現飲食的均衡。

2.每天至少運動半小時：

根據2021年發表在《BMC醫學》雜誌的一項涉及350萬參與者的研究發現，腹部肥胖與癌症 風險的增加有關，尤其是腰圍較大的個體。因此，專家們推薦通過增加身體活動，來減少腰圍和內臟脂肪：

●建議每日至少進行30分鐘的身體活動。

●內臟脂肪超標的人群，建議每天進行30分鐘到1小時的運動，包括跑步、快走、游泳、騎自行車等，以及球類運動，這些活動不僅能夠幫助消耗能量，還能促進脂肪的分解。

●即便沒有腹部肥胖的問題，定期的身體活動也能起到預防的作用。

黃軒提醒，如果兩個身高和體重相同的老人，其中一個人的腰圍更細，那麼這個人的死亡風險較小，長壽的可能性較大，也就是說，長者的體重不能太輕腰圍不能太大，這才是健康老人的建議身材。平日裡要做到２生活習慣保持「微胖又是細腰」的身材：多吃優質蛋白質食物，每天至少進行30分鐘的運動。