中醫治肌少症 從脾胃調理下手 有助維持老年生活品質

（取材自NOW健康）

肌少症是種隨著年齡增加，以骨骼肌質量下降、力量及功能減退並伴隨體能狀態和生活質量下降的老年綜合症。有些人走路開始變得緩慢又容易跌倒，坐後起身也需要外力支撐，這些都是肌少症症狀。台灣翰鳴堂中醫診所主治醫師莊可鈞表示，肌少症不只會造成肌力下降，也會影響到活動力與生活品質，同時也會增加慢性疾病、認知功能障礙、死亡等風險。

莊可鈞說明，肌少症臨床上表現為虛弱、步行困難、步態遲緩、易跌倒、四肢纖細無力等。患者隨年齡增長，肌肉含量、力量會下降並伴隨活動功能減退，從早期表現的肌肉減少，到慢慢影響患者肌力和平衡功能，增加跌倒和骨折的風險，甚至日常活動能力降低。

中醫將肌少症稱作「肉痿」、「脾痿」，痿證指局部或肢體肌肉萎縮，肢體痿廢不用。首見於《黃帝內經‧素問》：「痿謂痿弱，無力以運動。」《政治要訣‧雜病》：「痿者，手足痿軟而無力，百節緩縱而不收也。」意旨肌肉的生長發育及功能發揮與脾的運化功能有關，脾胃虛弱是老年肌少症的主要病因。

「脾氣健旺肌肉豐滿有力，脾氣虛弱則肌肉萎縮無力！」中醫認為，脾的生理功能為「主運化」、「主肌肉四肢」，為氣血生化之源，後天之本，肌肉的正常功能發揮有賴於營衛氣血的濡養，脾胃運化功能正常，則氣血津液充足，筋脈得以濡養，肌肉才能發達豐滿。

莊可鈞中醫師強調，腎為先天之本，肌少症患者中脾胃虛弱的患者也多，同時兼有腎氣虛的表現。《壽世保元》：「元氣者，腎間動氣也，右腎為命門，精神之所合，愛惜保重，則榮衛周流，神氣充足。」所以老年脾腎虧虛，肝腎不足，氣血虛弱，先天不足，也會導致肌肉失養，是老年肌少症的主要病機。

肌少症治療，西醫主要為肌力訓練，增加肌肉強度，以及補充蛋白質，中醫則常使用健脾益氣及補腎填精的處方，例如補中益氣湯、四君子湯、參苓白朮散、右歸丸等。莊可鈞建議，民眾在家可自製養身茶飲，調理脾胃增強肌力。

補氣增肌茶

▸材料：黨參10g、茯苓10g、白朮5g、炙甘草5g、枸杞子4g、大棗3枚。

▸作法：將上述藥材洗淨加入500c.c.水中。

▸功效：黨參、茯苓、白朮、炙甘草均有健脾益氣的功效，枸杞子補肝腎，大棗補養脾胃，可增強肌力增補元氣。

民眾除了自製茶飲外，莊可鈞也宣導，平時可以按摩足三里穴、關元穴、三陰交穴，有助改善脾胃，強健身體。

【穴位1】足三里穴

▸位置：在膝蓋骨外側下方凹陷處，往下四指處。

▸功效：足三里穴具有調理脾胃，化濕消滯，扶正培元的功效，屬於足陽明胃經的合穴。中醫認為「治痿獨取陽明」，陽明為五臟六腑之海，多氣多血，是人體營衛氣血的來源，故肌少症首重陽明經的穴位。

【穴位2】關元穴

▸位置：下腹部正中線肚臍下3寸處。

▸功效：關元穴為足三陰、任脈的交會穴。關元主治元氣虧損，由於與小腸位置接近，常用於調理腸胃病症，促進腸道蠕動。常艾灸關元穴可培補元氣，補腎益精，強壯身體。

【穴位3】三陰交穴

▸位置：足內踝，再向上約三寸處。

▸功效：三陰交穴為足太陰脾經的穴位，是腎經、肝經、脾經三條經脈的交點，對於調理人體的肝、脾、腎有明顯效果，氣血虛弱時能夠補充血氣。此穴道可以補脾土，促進脾造血，在婦科、泌尿系統、消化系統上也有很好的治療效果。

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