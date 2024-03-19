音樂有助大腦健康 英研究 長者多唱歌、玩樂器防失智

鼓勵長者重新擁抱音樂，有助大腦健康並降低失智風險；示意圖。（圖／123RF）

聽音樂不僅有助於減輕壓力、焦慮和降血壓，還可以提高睡眠品質、情緒等，最近一項大規模研究發現，接觸音樂可能有助於增強個人記憶力和大腦健康。

音樂與降低認知障礙風險有關 研究：唱歌、彈樂器都有幫助

根據一項發表在《國際老年精神病學期刊》（International Journal of Geriatric Psychiatry）上的研究結果發現，不論是唱歌或演奏樂器，特別是彈鋼琴，與改善大腦記憶和執行功能有關。研究人員還發現，那些在晚年時期繼續演奏樂器的人，可從中獲得更大的好處。

此外，研究人員指出，在生活中保持大腦活躍與增加認知儲備有關，會降低老年認知障礙的風險；先前的研究也已經確定了音樂和認知之間的潛在關係。

這個研究是由英國研究團隊Protect所執行，該團隊研究大腦如何健康老化，以及為何會罹患失智症。研究人員收集了40歲以上1000多名成年人的資料，並分析演奏樂器和參加唱詩班對大腦健康的益處，其中關於唱歌為什麼對大腦有健康益處，研究人員分析，可能是因為成為參與合唱團或群體的社交因素所致。

英國艾希特大學大學（University of Exeter）研究老年失智症的教授安妮．科貝特（Anne Corbett）則說，過去許多研究已探討了音樂對大腦健康的影響，這次的研究則提供了一個機會，去探索音樂與老年人認知表現之間的關係；整體而言，音樂的表現可能是利用大腦的敏捷性和彈性的一種方式，也就是認知儲備的意思。

安妮．科貝特進一步說明，雖然仍須進一步研究兩者之間的關係，但這次的研究結果表明，推廣音樂教育將成為公共衛生的重要關鍵，除了可促進大腦健康，還能鼓勵老年人在晚年重拾音樂。

因為有大量的證據顯示，音樂團體活動對於失智症患者有益處，同時也可以作為老年人健康老化的一種方式，有助於降低失智風險，並促進大腦健康。(NOW健康 https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=62110)