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走路加深蹲 預防肌少症 重訓注意3關鍵

梅緣緣
肌少症風險評估。 （圖╱123RF）
肌少症風險評估。 （圖╱123RF）

上了年紀，更不能忽視肌肉的重要性。台灣長庚醫院復健部部長裴育晟表示，從事彈力繩、深蹲等肌肉阻力或重訓，除可改善心肺功能，還可預防或延緩失智。在肌肉重訓時注意「力量」、「呼吸」及「速度」3大要素，尋求專業人員協助，並根據自己的體力與狀態進行調整，才能有效增加肌肉存款，避免晚年肌少症找上門。

女小腿圍 不小於9.9寸

據國健署「國民營養健康狀況變遷調查」統計，2018至2020年，台灣65歲以上高齡者肌少症盛行率，男女平均為34.1%。其中男性為31.9%，女性則為36.1%，顯示肌肉存款對健康的重要性。若為80歲以上男性，出現肌少問題則遠高於女性，盛行率分別為55.9%及38.4%。人體部位中，小腿多為肌肉，脂肪含量較少，因此若男性小腿圍小於34公分(約10.2寸)，女性小腿圍小於33公分(約9.9寸)，就要小心肌少症上身。

一般認為有氧運動對增加肌肉沒有幫助，但裴育晟指出，有氧運動並非全然對增加肌肉無益。主因台灣中高齡者普遍肌力及肌耐力不足，若能先以走路方式運動，仍可達到增加肌肉的效果，對促進心肺健康的效用也是無庸置疑。他說，討論增肌，普遍是希望能額外增加重訓，讓整體運動效果變得更好。

1天先走8000至1萬步

裴育晟表示，肌肉訓練除了增加肌力、改善心肺功能，也有機會預防或減緩失智，而對中高齡者最佳的運動組合則是「心肺運動加上重訓」。

高齡者若平常沒有什麼運動習慣，建議先以走路開始，待行有餘力後再進行重訓。他強調，傳統復健醫學三要項為「做什麼」、「做多久」、「每周做幾次」。以高齡者最常做的走路散步來看，也可有強度之分，「不只要走，還要注意要走多少」，現在高齡者多半配有穿戴裝置可記錄，建議一天至少8000至1萬步左右。

重訓應隨年齡下修

相較於飛輪、走路、有氧舞蹈等有氧運動，讓肌肉受力的「阻力訓練」，或使用啞鈴或槓鈴的重量訓練，對增肌才較有幫助。裴育晟指出，一旦執行阻力訓練，肌肉在做「厭氧」運動時承受力量，才會知道自己要變化及維持肌力。他說，對高齡者來說可在跑步、爬山、走路等有氧運動之餘，加入一些深蹲、核心肌群訓練、彈力繩或重訓的內容，組合成一個「套餐」，幫助增加肌肉量。

每個人的老化速度不同，了解自己的體力很重要，做訓練時不要硬撐。（圖╱123RF）
每個人的老化速度不同，了解自己的體力很重要，做訓練時不要硬撐。（圖╱123RF）

裴育晟表示，民眾可以完成的重量訓練，隨年紀增長勢必會產生變化。如中年人至65歲，普遍仍能承受槓鈴、壺鈴或啞鈴等一般重訓，但年齡不斷增加後，肌肉老化恐難以負荷，可調整啞鈴等重量，或改為使用彈力繩，或從事皮拉提斯及訓練下背及臀部的「橋式運動」等。重訓的本質不變，但從原本的高強度變為低強度。

重訓不受傷，強度不超過6分，憋氣不超過5秒。

每個人的老化速度不同，裴育晟強調，了解自己的體力很重要，做訓練時不要硬撐。中高齡者在肌力重訓上應注意「力量」、「呼吸」及「速度」3大要素。

1.力量：自覺強度1至10分中，若達6分，則應停止或減輕重量避免受傷。

2.呼吸：高齡者心肺功能衰退，最擔心「為出力而憋氣」，重訓時不應憋氣超過5秒鐘，降低對心肺及血液循環動力的影響。

3.速度：高齡者肌力與延展度較差，若動作太快可能增加受傷或退化風險，在暖身時須花費較長時間，動作也須放慢。

裴育晟說他在門診看診時，也會教導高齡者做簡單重訓，但高齡者無論體力或耐力都與年輕族群不同，重量訓練因有其危險性，若有意從事，應有治療師、教練或醫師等專業人員指導，除了安全考量，訓練起來也比較有效。他說，雖然重量訓練既專業又複雜，但只要能夠學會，就能體會到重訓的好處。

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