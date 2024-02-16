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少動就不痛？保護膝關節 醫師破解3迷思

蘇湘雲
要讓膝關節更健康，可運用3方法保養。(本報資料照片)
要讓膝關節更健康，可運用3方法保養。(本報資料照片)

「老了關節卡卡、疼痛，年輕人就不用擔心？」「關節痛是因為使用過度，少動就不會痛了？」「光靠葡萄糖胺、軟骨素可以有效控制膝關節退化？」網路常見這些膝關節保養迷思。台灣的藥師許俊德表示，不少民眾因為存有疑惑而忽略膝關節的保養，導致年紀輕輕就膝蓋疼痛、不舒服。

許俊德建議，要讓膝關節更健康，可運用3方法，首要是留意跑步、動作姿勢；其次是適度運動、訓練肌力；第三是選擇可幫助補充軟骨、肌肉養分，並讓關節較舒服成分的保健食品，如此才會有事半功倍的保養效果。

造成膝蓋疼痛的原因很多，許俊德說，主要是膝關節在大腿、小腿骨連接處有「滑液腔」，由滑液膜包覆形成「滑液囊」，並分泌潤滑液在兩塊骨頭間做緩衝，如果跑步時腳步太用力、肥胖、長期揹重物，或女性長時間穿高跟鞋，上方骨頭會往下壓，滑液囊中的潤滑液就被擠到兩側，兩塊骨頭便容易產生摩擦而發炎、疼痛，因此「留意跑步、動作姿勢」非常重要。

針對關節痛是因為使用過度問題，許俊德指出，人站立時，若肌力夠強大，支撐大腿骨就會更強而有力，因此「適度運動、訓練肌力」也是保護膝關節關鍵一環，提醒運動時不宜給膝關節太大壓力，以免適得其反。

至於吃保健食品可緩解膝關節痛的迷思，許俊德分析，目前有玻尿酸、UC2（非變性第二型膠原蛋白）、乳木果油、專利蛋殼膜配方等多種成分對促進關節健康有幫助。民眾選擇時，必須了解問題所在，根據需求選擇適合成分。像玻尿酸、UC2、專利蛋殼膜配方等對滑囊液補充有幫助，乳木果油等可提升關節舒適度，當「補充、提升舒適度」雙管齊下，搭配適當運動，膝關節會更健康，難「關」也可輕易破解。

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