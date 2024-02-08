失智長輩過好年有「6招」 國健署：輔具、紙尿褲不可少

國健署社區健康組長李嘉慧指出，全台目前有32萬位失智症患者，他們對環境適應力不如從前，逛街時若需要走長路，甚至爬坡，因此輔具一定要準備好。（本報資料照片）

農曆春節到來，家家戶戶準備慶團圓，一家老小共享天倫之樂，家中若有失智長輩，更需要家人的陪伴、關心與諒解。台灣衛福部國健署提醒，家中有失智長輩，更要提前做好長輩出遊的舒適度及安全性的準備，因此提供6招陪伴失智長者小技巧，除了備好輔具也得準備好防走失的手鏈，許多手機也有定位功能，都能幫助照顧者應對突發狀況。

國健署社區健康組長李嘉慧指出，全台目前有32萬位失智症患者，且以年長患者居多，他們對環境適應力不如從前，有時甚至是大幅下降，走春時若要走長路，甚至爬坡，輔具一定要準備好；若要出遠門中間的休息站要規劃好，若是長期在車上則可準備成人紙尿褲、簡易排尿設備。

李嘉慧提醒，跟失智長者出門時，可能比較容易出現突發狀況，家人要抱著更包容與關懷的態度，隨時陪伴並留意長輩的喜好及反饋，適度調整外出及日常作息安排，穩定的作息時間及適度的活動量，除能減緩失智長者不安焦慮的情緒外，亦能消耗過剩的精力，減少遊走並提升睡眠品質。

國健署長吳昭軍說，過年期間，許多民眾會安排家人來趟輕旅行，增添全家共同美好回憶，若家中有失智長輩，更要提前做好長輩出遊的舒適度及安全性的準備。民眾出門前可以透過6招陪伴失智長輩的貼心技巧，達到快樂的出門，平安的回家，讓旅程充滿愉快回憶。

國健署提供以下6招，增進失智家人出遊的安全：

第1招 保暖衣物：預先查詢景點氣溫，準備足夠的保暖衣物，留意日夜溫差並注意保暖。

第2招 行動輔具：預先準備枴杖或輪椅等輔具，以備不時之需，減輕失智長者的體力負荷。

第3招 常備藥 物：攜帶失智長者日常服用之藥物，提供其按時服用。

第4招 防走失機制：準備防走失手鍊、定位裝置及近期照片。

第5招 零食點心：即時補充水分及熱量，避免脫水或體力不支等情況發生。

第6招 個別規劃：依據失智長者身心狀況安排規劃旅程，包括留意旅程的長度、適合長者食用的餐廳與洗手間位置等。

吳昭軍說，國健署自2018年起推動失智友善社區計畫，透過中央與地方政府、社區組織合力推廣，全國22縣市169個鄉鎮市區共同參與營造工作，召募超過53萬名社區民眾擔任失智友善天使 ，超過1萬5千多家社區學校、警察消防、公車駕駛、農會銀行、商店賣場、教會宮廟等組織投入友善組織，串成台灣守護失智的友善社會網絡。期許全國失智長輩及家人都能在友善社會網絡中愉快地渡過一年一度的春節假期，留下幸福美滿的回憶。