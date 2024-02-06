管好嘴、練好腿、喝好水 退休享受不老人生

如果天氣不錯，簡文仁清晨五點就會走一趟台北四獸山，和一群山友在山上會合，彼此激勵。（本報資料照片）

致力於推廣健康觀念的物理治療師簡文仁，長年維持身手矯健、體態輕盈，是許多人心目中奉為學習標竿的活躍抗老典範。他幾年前退休 ，至今絲毫沒有「變形」的跡象。簡文仁接受本報系聯合報專訪，公開自己退休一日生活作息，原來他每天早上9時，已經累積一萬步了！至於飲食、營養補充方面，他更是有一套圓融彈性的智慧原則，值得所有追求健康的讀者好好參考。

晨操、登山、游泳 退休很棒

拉單槓作為登山前的暖身。（本報資料照片）

「很多人退休會覺得無聊、沒事做，但我覺得退休生活很棒！」簡文仁說，不用上班之後，他還是跟過去數十年一樣，晚上10時30分、11時就寢，清晨4時30分醒來。因不用趕上班，所以張開眼睛第一件事就是用25分鐘做完一套保健操。簡文仁表示，這套保健操是他與百歲人瑞崔介忱結緣之後，花了許多年時間慢慢研發出來的，整套動作都可以在床上完成，協調、平衡、肌力都有練到，做完整個人筋骨都伸展、活絡了。

起床後如果天氣不錯，沒有下雨，他就在5時5分左右，去走一趟台北四獸山，通常在5時50分就會跟一群山友在山上會合，大家聊聊天、激勵彼此不要偷懶，一起在山上大吼十聲，然後就下山。大約6時20分回到家，簡文仁會跟太太一去吃早餐、讀報紙，休息片刻。大約7時40分至45分之間，他會走路到南港運動中心游泳，透過游蛙式，訓練自己憋氣、調節呼吸，大約9時離開運動中心，走路回家，這時候步數通常都超過一萬步了。

豬雞魚輪流上桌 鍛練肌力

簡文仁說，回到家整理完泳衣，他就走路去圖書館 看書、借書，大約11時多回到家，又多了2000步，他和太太多半在家用餐，兩人輪流準備午餐。簡文仁喜歡吃魚，主菜通常是豬、雞、魚輪流上桌，長年養成多喝水、多攝取蔬菜水果的習慣，根本不用特別計算，也能輕鬆超過每日三蔬二果，喝兩、3000毫升水。主食大部分都吃糙米，有時也會煮麵條或麵線，換換口味。

「管好嘴、練好腿、喝好水」這九個字，可說是簡文仁的健康箴言。簡文仁表示，熟齡族群的重要目標不是練出大塊肌肉，是遠離肌少症，大部分的人知道要運動預防肌肉流失，卻忘了年長者吸收營養的效率也會變差，如果沒優質、好吸收的營養，辛苦鍛鍊老半天，身體想長肌肉也沒有原料。

應注意的是，蛋白質有分很多種類，由不同的氨基酸小分子組成，要遠離肌少症，可多留意像是維生素D、咪唑胜肽化合物等成分。優質的營養再加上適量的訓練，肌肉的保養才算完整。但隨著年紀增長，因日常飲食攝取有限，比較難補足身體所需的量，可透過保健食品補充。

1天逛4個公園 練好腿力

下午1時到2時，簡文仁會睡個午覺，若天氣不錯，他又會去家附近的公園走走，「我現在一天可以逛四個公園，四獸山公園、南港公園、後山埤公園、玉成公園。」如果天氣不好沒去爬山，就算打著傘，簡文仁也會去公園走走路，把每日步數補齊。

他建議剛開始想要養成健康習慣的人，一定要天天量體重、量血壓、看步數，因為多看就會多關注，多關注就容易帶出行動、養成習慣。養成習慣之後之後可以改成隔幾天量一次體重和血壓，每日步數也會很輕鬆就能超過一萬步。

健康不只單一食物或運動

簡文仁退休後1天可以逛4個公園，做各種伸展操。（本報資料照片）

「健康是整體的，不可能靠強調一種食物、一項動作，就達成健康。」簡文仁每個禮拜在台灣國泰醫院還有兩次「物理治療特約諮詢門診」，他在諮詢過程中，發現許多人會以為某種食物或運動就是永保安康的大絕招，其實不然。

簡文仁強調，健康是點點滴滴累積的，正確運動、均衡飲食、愉快心情、優質睡眠、規律作息、良好習慣，這六點就是健康生活的內涵，雖然基因和環境也有一定的影響力，但至少有這六點，掌握在每個人自己的手中。