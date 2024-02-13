吃肉補肉改善肌少症 推薦「雞肉蛋白質」給長輩

改善肌少症，多補充蛋白質食物，以吃雞肉最佳。(圖／123RF)

吃得少、不運動，許多年長者罹患肌少症，加速老化。想吃肉補肉，應該選擇哪一種肉品？答案是雞肉。許多研究證實，與牛、羊、豬相較，雞肉的肌肉纖維較短，容易咀嚼，適合長輩食用，且蛋白質保留率高達37%，高於其它肉品，可是好處多多。

台灣嘉義大林慈濟醫院腫瘤 中心營養師賴思吟表示，人體肌肉含有20種胺基酸，而雞肉含有豐富的「支鏈胺基酸」，包含三大主要胺基酸，有助於促進合成、修復肌肉，相當適合減重及健身的族群，這也說明了超商 真空包裝的舒肥雞胸肉片為何會大受歡迎的原因。

此外，雞肉的肌肉纖維比牛、羊、豬等肉類還要短，容易咀嚼，對牙口不好的長輩來說，是相當好的飲食選擇。賴思吟建議，可以多準備些雞胸肉、雞腿肉，搭配壓力鍋燉煮，讓肉質更為軟爛。

燉煮雞肉這樣做

1.加上薑片、蔥蒜等辛香料，並加點米酒，以去除肉味。

2.雞腿去皮、去筋，以便銀髮族食用。

3.加點菇類、蘿蔔、馬鈴薯，攝取膳食纖維。

4.多用壓力鍋，除了節省能源外，可讓肉質軟透，方便咀嚼。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，世界衛生組織（WHO）建議，「一周不宜吃超過500公克紅肉」，但華人 卻偏好豬肉等紅肉，建議優先選擇豆製品、魚肉，以及雞肉（白肉）等優質蛋白質來源，例如，去皮雞胸肉幾乎不含脂肪，屬於健康的營養來源。

此外，雞肉的溫室氣體排放量較牛羊低，且蛋白質保留率高，吃得營養、安心。