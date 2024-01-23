我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲

注意這5預警 有可能是前列腺癌

舊金山加大最新研究：視力問題恐是阿茲海默症徵兆

記者顏伶如／即時報導
新研究顯示，視力問題恐是較為罕見的阿茲海默症(Alzheimer's disease)徵兆，名稱為後大腦皮質退化症(posterior cortical atrophy)的變異，患者最開始出現狀況是視力不清，而非記憶不佳。示意圖。（Pexels）
新研究顯示，視力問題恐是較為罕見的阿茲海默症(Alzheimer's disease)徵兆，名稱為後大腦皮質退化症(posterior cortical atrophy)的變異，患者最開始出現狀況是視力不清，而非記憶不佳。示意圖。（Pexels）

舊金山加大(University of California, San Francisco)研究團隊22日發表於醫學期刊「刺胳針神經學」(Lancet Neurology)的大規模跨國研究顯示，視力問題恐是較為罕見的阿茲海默症(Alzheimer's disease)徵兆，名稱為後大腦皮質退化症(posterior cortical atrophy)的變異，患者最開始出現狀況是視力不清，而非記憶不佳。

華盛頓郵報23日報導，加州馬里昂郡(Marin County)婦人蘇珊‧史都華(Susan Stewart)2021年聖誕節與家人玩骨牌遊戲時，發現75歲丈夫查理‧史都華(Charlie Stewart)看不清骨牌上的圓點。由於沒有失憶症的家族史，丈夫記憶也沒問題，她認為只是視力問題而已。

幾個月過後，查理‧史都華被診斷出後大腦皮質退化症，是一種較少見的阿茲海默症。專家指出，後大腦皮質退化症患者的徵兆最初從視力開始，而不是記憶問題，可能導致數以千計民眾在幾年當中錯失即早發現即早治療的機會。

舊金山加大研究人員分析來自16個國家、共計1092名後大腦皮質退化症患者的紀錄。統計顯示，患者平均出現徵兆是59歲，比絕大多數阿茲海默症患者發病年齡提早了5年至6年。

研究人員指出，後大腦皮質退化症患者可能約占阿茲海默症患者的10%，換算起來在美國約將近70萬人。

研究報告執筆人之一、舊金山加大阿茲海默症研究中心(Alzheimer's Disease Research Center)主任拉賓諾維西(Gil D. Rabinovici)指出，對於喚起社會大眾對於這種症狀的注意，還要加強努力。他說，這項大規模研究發現的結論之一便是，等到患者獲得診斷證實的時候，其實病情已拖了好幾年。

他說，希望研究結果協助醫師即早診斷，期盼更多研究人員把後大腦皮質退化症患者納入未來的阿茲海默症臨床實驗。

阿茲海默症 舊金山 加州

上一則

注意這5預警 有可能是前列腺癌

延伸閱讀

毒品、藥物氾濫 金山地檢長謝安宜：今年加強田德隆掃毒

毒品、藥物氾濫 金山地檢長謝安宜：今年加強田德隆掃毒
市長調解 金山Safeway超市緩關閉 將再開1年

市長調解 金山Safeway超市緩關閉 將再開1年
金山無美食？本地食評回嗆千萬粉絲網紅

金山無美食？本地食評回嗆千萬粉絲網紅
舊金山購物中心多商家促銷 準備撤櫃

舊金山購物中心多商家促銷 準備撤櫃

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

「這4癌」無有效癌症篩檢實證 胰臟癌也是其一 如何及早發現就醫診治？

2024-01-20 05:00
（取材自NOW健康）

「抗菌」清潔劑到底抗什麼菌？專家解釋超乎你的想像

2024-01-22 00:45
（圖／NOW健康提供）

老人別「吃粗飽」養老養腦採麥得飲食 可提前防失智

2024-01-17 02:30
珍珠奶茶上癮會有什麼危害？(Pexels)

快看世界／研究：喝珍珠奶茶上癮 可能影響心理健康

2024-01-17 15:43
（取材自NOW健康）

失眠吃什麼改善？網推10大助眠食物 其中4樣來自動物

2024-01-21 23:45
若是每天喝至少一杯100%純果汁，可能會造成兒童和成人的體重小幅增加。（Pexels）

研究：喝果汁後血糖飆升 長期恐致肥胖等慢性病

2024-01-18 09:28

超人氣

更多 >
數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看
3日票房不到500萬 影版「花千骨」翻車…「白子畫」被嫌沒仙氣

3日票房不到500萬 影版「花千骨」翻車…「白子畫」被嫌沒仙氣
志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲
轟動矽谷 華裔谷歌工程師殺妻命案24日開庭

轟動矽谷 華裔谷歌工程師殺妻命案24日開庭
中國為何回頭買美債？

中國為何回頭買美債？