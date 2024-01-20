天冷長者請多留心 血壓控制要注意

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天冷最怕就是血壓突然飆高，尤其是溫度突然間遽降時，更容易促使血管收縮，提高心血管疾病的發生率；台大醫院內科部心臟血管科林彥宏教授表示，許多國際研究都證實，冬天血壓相較比夏天來得高，背後埋下的危險因子除了因天冷容易想喝熱湯，導致不小心攝取過多油脂和鹽分，溫差大也是導致血壓變動最劇烈的原因，因此定期測量血壓才是確保遠離高血壓 的關鍵。

掌握量血壓「722」原則 遠離高血壓找上門

以台灣高血壓標準而言，成年人正常血壓值的收縮壓應小於或等於120 mmHg，而收縮壓大於130mmHg, 舒張壓大於80mmHg就屬於高血壓，而診斷跟治療高血壓的部分需要配合居家量測血壓「722」原則；林彥宏教授解釋，所謂「722」原則就是連續量血壓7天、每天測量2回，包括起床1小時內且吃飯吃藥前以及入睡前1小時內，且高血壓患者無論是否有不適，都應養成「722」原則的習慣，隨時掌握血壓情況，若有任何血壓的變動，也應盡快與醫師諮詢。

初期高血壓無症狀 就靠「722」原則發現病兆

「高血壓最常見的症狀就是沒有症狀。」事實上，高血壓症狀屬於非專一性，大多數並沒有任何明顯的特殊症狀，常見的症狀如頭痛、頭暈、耳鳴、心悸甚至是視力模糊等；林彥宏教授指出，高血壓症狀與其他疾病症狀重複性高，因此初期較難以察覺，除非是真的出現併發症 等嚴重症狀才確認是高血壓就醫，又或許是出現頭暈、頭痛等輕微症狀，一量血壓才發現是血壓過高導致，否則當處於無症狀時，還是得定期測量血壓，透過「722」原則及早發現本身是否有高血壓問題

養成清淡飲食、運動習慣 不怕血壓變化難測

林彥宏教授說明，若一開始發現血壓位於130mmHg至140mmHg之間，可先採以非藥物治療，也就是從飲食及生活型態開始控制，在飲食上應執行地中海飲食，把握少油、少鹽的清淡飲食原則，另外則應培養運動習慣，一星期至少3次、每次30分鐘，且須達到運動會喘的狀態才算是達到運動效果，不過提前還是得與醫師討論適合的運動強度，透過飲食、運動等生活型態的改變，都有助於穩定血壓。

高血壓患者治療方針 按時服藥、定期測血壓

此外，若為嚴重型頑固性高血壓或腎臟較差的患者，血壓變化較難掌握，尤其溫差大時更容易提高誘發疾病的風險，必要時也應回診與醫師諮詢，討論是否需調整藥物劑量，以維持控制血壓；林彥宏教授呼籲，即使服藥後若症狀已紓緩，也切勿擅自停藥甚至自行更改服藥劑量，唯有按時服藥且把握居家量測血壓「722」原則，才是穩定血壓的不二法門。



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