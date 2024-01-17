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老人別「吃粗飽」養老養腦採麥得飲食 可提前防失智

NOW健康 陳郁茹／台北報導
（圖／NOW健康提供）
（圖／NOW健康提供）

有些長輩飲食上總習慣簡單「吃粗飽」就好，以饅頭、稀飯等澱粉為一餐，而忽略飲食要營養均衡。為了幫助銀髮族建立健康飲食的觀念，進而預防失智，台北市萬華區健康服務中心教導60歲以上中、高齡民眾，如何吃出健康，健腦防失智。

掌握健腦食材防失智

地中海飲食及得舒飲食的飲食法，由美國洛許大學醫學中心團隊所發表，可減緩隨年齡增長造成認知衰退的問題。利用國民健康署推廣「我的餐盤」6大類食物，融入麥得飲食建議的10要5不要的健腦食材，其中10類健腦食物為全穀類、豆類、魚類、家禽、堅果、橄欖油、深綠色蔬菜、其他色彩蔬菜、莓果及紅酒；避免5類易加速認知功能障礙的食物則包括起士、奶油、甜食、炸物及紅肉……等。

據悉，麥得飲食12堂系列課程共吸引334位長者參加，長輩平均年齡為74歲，最高齡者則為84歲。學員在課堂中學習相關知識後，課後在家融合所學，自製麥得飲食並拍照上傳LINE群組，累計上傳照片高達268張，總共961道菜。

82歲的蘇奶奶參與相關課程後分享，因為家裡有更年長的失智症家人，為了照顧自己及家人的健康，上課十分認真，也將所學應用在三餐中，甚至邀請親友到家中一起烹飪麥得飲食。73歲的楊奶奶則說，雖然是第一次接觸麥得飲食，但老師講解淺顯易懂，很快就掌握麥得飲食的飲食原則，且課堂上的示範也很簡單，成品更是適合牙口逐漸退化的長者食用，回家後煮給家人吃，大家都讚不絕口。

#首圖來源／Freepik

NOW健康

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