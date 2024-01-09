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長輩快跟著吃「冬日飲食指南」遠離健康威脅

健康醫療網／記者王冠廷報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

冬日經常進補、運動量減少，加上天冷血管容易收縮，對許多有心血管疾病的長輩是健康一大威脅！

進補吃太多 恐致血壓失控

台灣嘉榮家醫部陳怡成主任說到，冬天會吃羊肉爐、薑母鴨進補，也常泡各類即溶式飲品溫暖腸胃，飲食中攝取到加工食品的機率提高，無形中可能吃進大量鹽分及糖分，還有飽和脂肪及反式脂肪、酒精等，不小心吃太多容易使血壓失控，要特別注意。

10種當季食材 控制血壓

陳怡成主任舉了10種當季食材，幫助長輩控制血壓，吃火鍋時可多使用香菜、番茄等高鉀蔬菜增添風味，幫助排除體內多餘水分及鹽分，沾料可適當攝取大蒜，並且多用富含單元不飽和脂肪酸的橄欖油烹調；想吃甜點時，可以準備香蕉、黑巧克力、奇異果及無糖優格，幫助放鬆肌肉穩定血壓，也可多吃盛產的草莓及柑橘類，但長輩若有服用降血壓藥物，建議不要吃柑橘類水果避免影響藥效。

值得注意的是，長輩們的血糖也可透過食物選擇管控，陳怡成主任提供幾種幫助控制血糖及糖尿病管理的食物，讓長輩能掌握日常飲食方向：常見的蕈菇類能抑制血液中葡萄糖吸收，燕麥可減緩血液中葡萄糖升高，苦瓜可以幫助血糖平衡，而富含優良脂肪的魚類如鯖魚、鮭魚、沙丁魚等，不但能增加飽足感也可促進胰島素分泌穩定，再搭配特級初榨橄欖油等油脂，能有減少碳水化合物吸收。

如果想吃點心，推薦無調味堅果、蘋果、莓果等，較能降低空腹血糖及糖尿病引起心血管併發症的風險；飲品可選擇改善胰島素敏感度的無糖豆漿，以及幫助降低空腹血糖波動的綠茶。

此外，陳怡成主任指出，研究發現進食順序也會影響血糖波動程度，一開始先吃青菜、再吃蛋豆魚肉等蛋白質，最後攝取碳水化合物，有助於平緩血糖波動，有利血糖及糖尿病控制。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網

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