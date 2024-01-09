「翻修」高齡脊椎 雙通道內視鏡微創可見效果

嘉義市聖馬爾定醫院骨關節重建科醫師林宗志，以雙通道內視鏡為90歲王姓阿公進行翻修手術，解決脊椎不穩定及神經壓迫，助阿公恢復自由行動力。（圖／聖馬爾定醫院提供）

高齡90歲王姓老翁10多年前曾接受傳統脊椎手術治療再度退化，近日出現下背痛、腳麻無力症狀，連平日最愛公園也沒辦法去。台灣嘉義市聖馬爾定醫院骨關節 重建科醫師林宗志，以雙通道內視鏡為老翁做翻修手術，解決脊椎不穩定及神經壓迫，助他恢復自由行動力。

王姓男子10多年前手術治療成功，不過之前醫師提醒，10年後可能面臨脊椎再退化，需要二次手術。果不其然阿公脊椎再度因退化變得不穩定，伴有神經壓迫，導致他下背部疼痛，連帶造成腳麻無力，不僅白天坐立難安，夜裡也睡不安穩，平時喜歡「趴趴走」的他，只能在家「顧厝」，內心感到相當鬱悶。

他術後隔天可下床活動，他說，手術疼痛感及疲累虛弱感覺，甚至比10多年前手術少，術後短短幾天就恢復正常生活，不需別人照顧看護，手術不但獲得很好治療成果，生活品質也得到改善。

嘉義市聖馬爾定醫院骨關節重建科醫師林宗志，以雙通道內視鏡為90歲王姓阿公進行翻修手術，解決脊椎不穩定及神經壓迫，助阿公恢復自由行動力。（圖／聖馬爾定醫院提供）

林宗志指出，雙通道內視鏡手術是治療高齡脊椎疾病友善方式，更是脊椎翻修手術利器。傳統脊椎手術過程，除較大傷口，影響更大是大範圍脊椎骨骼切除，以及附著脊椎核心肌肉破壞，導致術後脊椎肌肉力量及背脊骨骼支撐大不如前，容易無力、腰痠背痛，更進一步造成以後脊椎再退化。

新型雙通道內視鏡克服手術上限制，在放大手術視野下精準治療病灶，只需要幾個1公分或更小傷口即可完成。因手術傷口小，組織及骨骼結構破壞少、流血少，手術風險降低、恢復快、住院天數較少，術後產生後遺症與併發症 也比傳統手術少。