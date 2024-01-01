吃藥後頭暈易跌倒、尿不出來 長輩用藥注意3重點

圖片來源 ／健康醫療網

65歲以上的長者，每6人就有一個人曾經發生跌倒。根據台灣衛生福利 部統計，跌倒是造成64歲以上長者住院跟急診的最主要原因。台灣食品藥物管理署在粉專「藥博士 正藥說」提醒，服用特定藥物可能會導致姿勢性低血壓、跌倒機率增加、排尿困難，可事先向藥師諮詢藥品風險，若感到不適請醫師評估是否更換處方，讓用藥更安心。

這些藥物會增加跌倒風險 先諮詢醫師或藥師

長者的跌倒風險會因為藥物的作用、副作用或是藥物交互作用而增加。「藥博士 正藥說」表示，這些藥物可能因為具有鎮靜安眠、增加如廁頻率、姿勢性低血壓、低血糖造成的暈眩、或是視力模糊等等的作用，所以會增加病人跌倒的風險。常見會增加跌倒風險的藥物有：

中樞神經藥物 苯二氮卓（Benzodiazepines）類藥物、抗精神性藥物、抗憂鬱藥物等等 心血管用藥 包括降血壓藥物以及利尿劑 降血糖藥物 緩瀉劑 抗癲癇藥物 青光眼藥水

造成跌倒的危險因子還有很多，除了藥物以外，也需要評估正在服用的其他中草藥或保健食品。此外，長者也可能因為肌力不足、視力不良、失智、外在環境或是不合適的服裝而增加跌倒風險。如果發現是因為藥物造成的跌倒，可以請醫師或是藥師協助評估並更換藥品，以減少再次跌倒的風險。

服藥發生「姿勢性低血壓」 步驟自我管理

至於「姿勢性低血壓」，指的是改變姿勢站起來的時候，血壓突然明顯下降，常見症狀包含頭暈、輕微頭痛、視力模糊等等。年紀大的人常因身體機能退化，導致調節血壓的能力下降，加上糖尿病、飲酒、神經受損都有可能導致姿勢性低血壓。但藥物也可能會引起姿勢性低血壓。常見可能會引起姿勢性低血壓的藥物如下：

降血壓藥物 特別是鈣離子通道阻斷劑與甲型受體阻斷劑 血管擴張劑 包括心絞痛藥物、勃起功能障礙藥物 抗心律不整用藥 抗憂鬱藥 精神科用藥 抗巴金森氏症用藥 麻醉劑、鎮靜劑

藥物引起的姿勢性低血壓，其原因可能包含藥物本身降血壓作用、擴張血管導致相對血壓降低、引響中樞神經的血壓調節等等。如果有懷疑藥物會引起姿勢性低血壓，可以先透過下列步驟進行初步管理：

1.確認高風險藥物以及調整藥物處方 2.評估液體、鹽、營養的攝取狀況 3.接受預防跌倒、暈眩的衛教

防範藥物引起的姿勢性低血壓對於老人的跌倒管理非常重要，這個問題有可能會嚴重影響生活品質，因此需要特別留意。

「藥博士 正藥說」強調，藥物引起的姿勢性低血壓通常在服藥初期就會發生，如果持續發生姿勢性低血壓的情形，就需要諮詢醫師是否需要對藥物處方進行更改。如果不清楚是不是因為藥物造成的姿勢性低血壓，也可以先諮詢社區藥局 的藥師，評估藥物的風險。

吃藥竟導致尿不出來 2患者當心「抗膽鹼效果」

「藥師，我最近去看感冒，結果發現尿尿都尿不出來欸！你幫我看一下跟我吃的藥有沒有關係好嗎？」你知道藥物也可能導致排尿困難嗎？

「藥博士 正藥說」解說，具有「抗膽鹼效果」的藥物是常見的老人潛在不適當用藥，抗膽鹼效果常見的作用包含：尿滯留、口乾、視力模糊、便秘、精神錯亂、記憶障礙等等。患有某些疾病的長者會因為抗膽鹼作用而會加重疾病，因此這些患者在用藥時需要特別注意。

1.前列腺（攝護腺）肥大患者：會導致尿滯留，難以排尿 2.狹角型青光眼患者：可能會導致急性青光眼發作

至於常見具有強力抗膽鹼作用的藥物有： 第一代抗組織胺 肌肉鬆弛劑 抗蕈毒鹼類藥物 例如膀胱過動症用藥、解痙攣藥物 抗精神用藥 三環類抗憂鬱藥

根據研究指出，隨著年齡的老化，人體內的膽鹼生成的數量會減少，膽鹼受體的敏感性增加，這些因素都會使老年人對於抗膽鹼藥物的敏感度增加。因此，如果因為服用藥物而導致身體不舒服的話，都可以諮詢身邊的社區藥局藥師協助，趕快發現問題的所在。

【本文授權轉載自健康醫療網吃藥後頭暈易跌倒！尿不出來 長輩用藥注意3重點】