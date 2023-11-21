骨質疏鬆3指標自我檢測 別等跌倒、骨折才驚覺「骨本」流失

(取材自健康醫療網)

許多人以為「老倒縮」是身體老化的正常現象，但其實這可能是骨質疏鬆的警訊。骨質疏鬆症常常是悄悄出現，直到跌倒、骨折後才驚覺問題產生。台灣恩主公醫院家醫科醫師周志傑建議，民眾可以用3指標自我檢測 ，高風險族群更應定期檢測，避免骨折及後續併發症 。

骨質疏鬆大部分發生在高齡族群，但仍有其他高風險族群需要注意。周志傑醫師表示，像停經後女性、體重過輕（BMI值＜18.5）、長期使用類固醇、抽菸、喝酒、父母曾有髖部骨折病史、患有甲狀腺疾病或其他內分泌代謝疾病等都是骨質疏鬆高危險族群。

像蔣太太的媽媽平時身體沒有太大異狀，卻在一次跌倒後，髖部骨折從此臥床，經過醫師診斷發現有骨質疏鬆問題。而蔣太太擔心自己不小心也「一跌不起」，因此到家醫科做骨鬆 諮詢與檢查，結果發現自己也有骨質疏鬆情形。

經醫師評估後，蔣太太每半年接受1次骨鬆藥物針劑治療，並額外補充鈣、維生素D搭配運動，經過一段時間後骨密度數據未再持續下降，成功守住骨本，預防老年骨折。

另外，多數民眾都是在骨折後才發現自己有骨質疏鬆，因此周志傑醫師提醒，民眾可用以下3種指標自我檢測是否有骨質疏鬆，只要符合其中一種，就建議進一步就醫評估：

身高比年輕時矮三公分 體重過輕（BMI<18.5） 靠牆站立時，頭枕部無法接觸牆面

目前，骨質疏鬆的治療方法有口服、皮下注射藥物可以使用，但飲食、運動仍是預防骨質疏鬆的重要方法。

飲食方面，周志傑醫師表示，民眾可以盡量挑選富含鈣質的食物，如：奶類、小魚乾、豆腐、深綠色蔬菜、芝麻、海帶等，另外也要適量曬太陽，幫助身體自行生成維生素D，有助於鈣質吸收，額外補充含有鈣質、維生素D的營養品也是不錯的選擇。

至於運動方面，周志傑醫師提到，可以選擇重訓、打太極拳、登階、跳舞等運動項目，若民眾覺得這些運動強度太高，也可從步行、慢跑開始嘗試，骨鬆是完全沒有症狀的無聲殺手，民眾應及早開始「存骨本」，預防骨鬆、降低骨折的發生率。

資料來源：健康醫療網

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