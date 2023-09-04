老年常見脊椎疾患 面對衰老「這樣做」 優化術後生活品質

圖片來源 ／健康醫療網

脊椎疾患在老年人中極為常見，可以被視為身體退化及衰老的必經歷程，且往往伴隨危及神經功能的變化。安南醫院榮譽院長林瑞模表示，由於近30年來，人類平均壽命提高了二、三十歲，治療的觀念（尤其是手術）迅速調整，「微創」的概念也隨之被強化，預留日後關節 退化時可治療的空間。不過，微創的重點絕對不是「傷口小」，而是盡量保持脊椎管及神經附近組織受到最小傷害。

手術治療脊椎疾病 患者滿意度高達85%

林瑞模院長進一步說明，脊椎的退化及衰老會導致椎間狹窄、黃韌帶鈣化、骨質疏鬆、韌帶鬆弛和小面關節炎等，鑒於複雜的變化及考量長期影響，時常為診斷和治療帶來困難。他提到，手術治療基本上已經可處理脊椎所有疾病，包括疏鬆性骨折、椎管狹窄、滑脫、側彎等，且患者術後中長期滿意度高達85%。然而，也有七至八成以上會自行緩解、或以保守治療就有不錯結果；需要進行手術的，通常已經存在不可逆的解剖和病理變化。人

口老齡化使脊椎手術需求增 2大問題須正視

林瑞模院長指出，手術對老年脊椎疾患而言，效益肯定是正面的，惟疾病多樣性及手術的適應症，必須根據多因素來考慮，像是疾病類別、一般醫療狀況、身體和心理評估等。不過，人口老齡化和脊椎手術數量的增加，引發了兩個主要問題：一是因應人口結構變化，醫療費用急劇增加；二是脊椎手術依然存在大量併發症 的風險，因而更需慎選符合資格的醫師和適合病人的適應症。

術前謹慎詳細評估 改善老後生活品質

另外，老年患者的脊椎手術目標與年輕患者不同，重返工作崗位為非必要考量，而是改善「生活品質」為首要。因此，林瑞模院長解釋，任何手術介入之前，必須考慮患者的功能期望，並詳細說明手術建議，才能獲得最安全、最舒適，以及最持久的治療。

資料來源：健康醫療網

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