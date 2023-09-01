研究：祖父母定期做1件事 孤獨感減少、成就感增加

圖片來源 ／健康醫療網

除了關心祖父母之外，多多鼓勵他們和親友、孫子女互動或是參與志工服務，都有助於增進他們的心理健康 ！根據發表於《老化與心理健康期刊》(Aging & Mental Health)的研究指出，定期照顧孫子女與從事志願服務能讓祖父母減少孤獨感與獲得更多的成就感。

跟進新教養觀念 避免與子女產生爭執

高雄市立凱旋醫院院長周煌智表示，文中提到照顧孫子女可以為長者的心理健康帶來正面影響，但隔代相處仍存在代溝，不同的教育 觀念可能引起祖父母與父母間的爭執，祖父母們不妨利用這個時機跟進新的教養觀念，避免和子女們產生溝通問題。

照顧孫子女增加活動量 出現意見分歧應先溝通

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，對祖父母而言，生理上，因為照顧孫子女需要到戶外活動或接觸其他照顧者，可增加祖父母身體的活動量；心理上，祖父母面對孫子女時會覺得被需要，進而產生成就感與補償心態。在照顧孫子女上，祖父母和父母相比可能有更多的寵愛，當面臨雙方對孩子的教養有歧見時應先溝通，避免孩子日後過於依賴祖父母，養成不好的習慣。

葉雅馨最後呼籲，面對家中的祖父母，年輕夫妻可將他們視為資源而非依賴，他們對家庭及社會仍可做出許多貢獻，應重視他們的社會價值。

資料來源：健康醫療網

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