7旬翁迷路連自己都認不得 失智長者3招防走失

圖片來源 ／健康醫療網

日前台灣一名7旬老翁在捷運 尾隨旅客進站遭站長攔下，詢問之下卻說不出自己是誰，疑有失智 情形，立即通報捷警前往處理，到場後老翁情緒略顯急躁不安，針對警方詢問無法清楚回答。所幸員警發揮敏銳觀察力，發現老翁身上攜帶數張金融卡，立即透過銀行聯繫上老翁妻子，兩人平安團聚、相擁而泣。

世界衛生組織（WHO ）2021年指出，全球罹患失智症的人口約有5500多萬人，且未來患者數量只增不減，預計2050年全球失智症人數將增至1.39億人。台北市政府警察局捷運警察隊呼籲，若家中有長者要出門時，把握下列幾項重點可避免走失與造成後續風險：

１應有親友在旁為佳，盡量避免單獨外出

２可以製作掛牌、手環或縫製資料於衣物上，將身分及緊急聯絡資訊寫於上方，碰到熱心的民眾或警察時就可以第一時間聯繫到家屬，防範走失情形發生。

３若不慎走失時，可立即向站務、保全人員或捷運警察反映，或撥打110請求協助，捷運警察將立即前往並提供協助。

認不得自己 捷運警察一招發現真實身分

捷運警察隊第三分隊警員曾國隆、黃瑞益日前擔服守望勤務時，接獲通報捷運善導寺站內有名7旬迷途老翁尾隨旅客進站，遭到站長攔下，因站長詢問其姓名及家中地址等資訊未果，遂立即通報捷運警察到場處理。

警方到場後與老翁對談均無回應，研判應為失智狀況，檢視其身上亦無配戴防走失手環或家屬聯絡小卡，所幸捷警發現老翁身上帶有數張金融卡，順利得知姓名，並透過銀行客服順利聯繫到潘姓老翁妻子朱女。

朱女接獲銀行客服通知後，急忙趕往善導寺站，見到先生安然無恙，懸著的心也終於放下，與先生兩人相擁而泣，抱著直說：「對不起、對不起！」朱女向警方表示夫妻一同外出，自己騎電動自行車，先生則騎乘自行車，因為追不上而走散，若無警方協助，先生安全堪慮。朱女於現場也不斷關心先生身體狀況，兩人緊緊相依，鶼鰈情深令人動容。

資料來源：健康醫療網

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