我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos創辦人荷姆斯 有望提早2年出獄

螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半

骨質疏鬆 醫提治療4解方「這項」最關鍵

健康醫療網／記者王冠廷報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

以往大家熟知的三高慢性病，主要為代謝性疾病，但近年來需要長期治療的骨質疏鬆，也逐漸獲得大家關注。

「骨質疏鬆」屬於硬骨疾病

臺北市立聯合醫院仁愛院區骨科主治醫師趙顗絢表示，首先要區分的是兩個容易混淆的詞彙：骨質疏鬆和關節退化。骨質疏鬆是屬於硬骨的疾病，關節退化則是屬於軟骨關節的疾病。一般來說，骨質疏鬆本身不會引起疼痛，但關節退化會合併軟骨磨損、發炎、長骨刺，則會引起疼痛；反過來說，如果是為了關節疼痛就診，造成疼痛的原因多半不是骨質疏鬆。

趙顗絢說，骨質疏鬆不會造成疼痛，那為什麼需要治療？主要的問題在於骨質疏鬆的骨頭禁不起碰撞，所以一旦跌倒就可能造成脊椎骨折或髖關節骨折，對生活造成相當大的負擔。

骨質疏鬆治療四解方

那麼骨質疏鬆要如何治療呢？可以把治療區分成以下幾個方向：

解方一是「預防跌倒」

預防跌倒是預防重大骨折的第一步。在室內可以改善燈光、清理走道、加裝防滑墊或扶手。參與戶外活動時，避免穿過度磨損的鞋子，甚至攜帶拐杖或登山杖輔助行走。在自身健康方面，也可以藉由改善視力或治療暈眩，盡可能減少跌倒的風險因子。

解方二是「適量運動」

運動可以促進骨質生長，特別是有負重或震動刺激的運動對骨質增加的效果更好。現在網路使用很方便，在網路搜尋骨鬆運動或骨鬆健身操，都有很多示範的影片。值得一提的是，這些運動如果能在戶外進行，同時可以促進身體生成維他命D，對骨質疏鬆改善也有直接幫助。

解方三是「營養補充」

輕度骨質疏鬆的治療一定要先補充鈣質和維他命D3。坊間有許多鈣質補充的選擇，無論是顆粒、粉末或液體，只要服用方便，沒有副作用，都是很好的選擇。至於維他命D3，無論是單獨購買服用，或是和鈣質製作在同一個包裝內服用，也都沒有限制。

解方四是「藥物治療」

近年來有很多藥物的選擇，我們從用藥的頻率來看，目前台灣有以下的選擇，包括每天吃藥、每天打針、一周吃一顆、一個月打一針、三個月打一針、半年打一針、或是最長到一年打一針。當然，最適合的藥物要端看每個人的體質決定。

積極治療降骨折機率 提供生活品質

趙顗絢說，近幾年各國都已經發展出很明確的骨質疏鬆治療指引，積極治療骨質疏鬆，可以減少未來發生骨折的機會，提高生活品質。

【延伸閱讀】

吃腦不一定補腦！　營養師設計「考前衝刺菜單」這樣吃

2百萬人陷憂鬱卻僅3成就醫　出現6項症狀快就醫

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58415

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

關節 骨鬆 健身

上一則

酷暑「含糖飲料」喝不停 醫警告：恐影響孩童腦部運作

下一則

反覆腹瀉合併黏液血便 原來患潰瘍性結腸炎

延伸閱讀

乳房出血飄惡臭 一檢查竟末期「三陰性乳癌」 免疫治療延緩惡化

乳房出血飄惡臭 一檢查竟末期「三陰性乳癌」 免疫治療延緩惡化
MLB／楚奧特手骨折至少休4周 天使重創

MLB／楚奧特手骨折至少休4周 天使重創
台湖口長輩多成骨鬆高危險群 仁慈醫院引進微創脊椎手術

台湖口長輩多成骨鬆高危險群 仁慈醫院引進微創脊椎手術
摔倒手撐地 手腕骨折易被忽略 當心骨骼缺血性壞死

摔倒手撐地 手腕骨折易被忽略 當心骨骼缺血性壞死

熱門新聞

李玟。 圖／截自「我是歌手」微博

李玟憂鬱症辭世 醫：提早就醫別中斷治療避憾事

2023-07-05 14:57
由於細菌容易在潮濕環境生存，夏天因容易出汗，加上水上活動增加，臨床觀察，女性私密處感染的比例也會提升。示意圖。（Getty Images）

洗澡後能用「吹風機吹乾私密處」嗎？ 專家解答：可用這方法

2023-07-08 05:27
(取材自健康醫療網)

心理生病了…情緒出現6狀況 可能是憂鬱症徵兆

2023-07-10 01:25
圖片來源 ／健康醫療網

李玟憂鬱症辭世 醫籲「5字急救指南」守住生命

2023-07-07 00:30
綠豆薏仁可以清熱解毒，但慢性濕疹患者卻可能越吃越癢，中醫師黃書澐提醒，要針對體質對症下藥才能有效治療。（麻豆新樓醫院提供）

得濕疹吃綠豆薏仁清熱解毒卻越吃越癢 中醫師建議對症下藥

2023-07-05 04:51
兒茶素功效多，不但能幫助人體消耗熱量、降低壞膽固醇，還能預防心血管疾病。（取材自ingimage）

助燃脂減肥 兒茶素有4功效

2023-07-04 02:00

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂
美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款
李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記