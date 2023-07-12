骨質疏鬆 醫提治療4解方「這項」最關鍵

（圖：健康醫療網提供）

以往大家熟知的三高慢性病，主要為代謝性疾病，但近年來需要長期治療的骨質疏鬆，也逐漸獲得大家關注。

「骨質疏鬆」屬於硬骨疾病

臺北市立聯合醫院仁愛院區骨科主治醫師趙顗絢表示，首先要區分的是兩個容易混淆的詞彙：骨質疏鬆和關節 退化。骨質疏鬆是屬於硬骨的疾病，關節退化則是屬於軟骨關節的疾病。一般來說，骨質疏鬆本身不會引起疼痛，但關節退化會合併軟骨磨損、發炎、長骨刺，則會引起疼痛；反過來說，如果是為了關節疼痛就診，造成疼痛的原因多半不是骨質疏鬆。

趙顗絢說，骨質疏鬆不會造成疼痛，那為什麼需要治療？主要的問題在於骨質疏鬆的骨頭禁不起碰撞，所以一旦跌倒就可能造成脊椎骨折或髖關節骨折，對生活造成相當大的負擔。

骨質疏鬆治療四解方

那麼骨質疏鬆要如何治療呢？可以把治療區分成以下幾個方向：

解方一是「預防跌倒」

預防跌倒是預防重大骨折的第一步。在室內可以改善燈光、清理走道、加裝防滑墊或扶手。參與戶外活動時，避免穿過度磨損的鞋子，甚至攜帶拐杖或登山杖輔助行走。在自身健康方面，也可以藉由改善視力或治療暈眩，盡可能減少跌倒的風險因子。

解方二是「適量運動」

運動可以促進骨質生長，特別是有負重或震動刺激的運動對骨質增加的效果更好。現在網路使用很方便，在網路搜尋骨鬆 運動或骨鬆健身 操，都有很多示範的影片。值得一提的是，這些運動如果能在戶外進行，同時可以促進身體生成維他命D，對骨質疏鬆改善也有直接幫助。

解方三是「營養補充」

輕度骨質疏鬆的治療一定要先補充鈣質和維他命D3。坊間有許多鈣質補充的選擇，無論是顆粒、粉末或液體，只要服用方便，沒有副作用，都是很好的選擇。至於維他命D3，無論是單獨購買服用，或是和鈣質製作在同一個包裝內服用，也都沒有限制。

解方四是「藥物治療」

近年來有很多藥物的選擇，我們從用藥的頻率來看，目前台灣有以下的選擇，包括每天吃藥、每天打針、一周吃一顆、一個月打一針、三個月打一針、半年打一針、或是最長到一年打一針。當然，最適合的藥物要端看每個人的體質決定。

積極治療降骨折機率 提供生活品質

趙顗絢說，近幾年各國都已經發展出很明確的骨質疏鬆治療指引，積極治療骨質疏鬆，可以減少未來發生骨折的機會，提高生活品質。

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資料來源：健康醫療網

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