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預防長者失能 六大健康指標來評估

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區家庭醫學科主任許俊賢說，長者健康老化為世界各國的重要議題，為了能早期發現長者功能衰退的徵兆，進而延緩失能，國民健康署參考世界衛生組織(World Health Organization, WHO)發展的「長者整合性照護指引」(Integrated care for older people, ICOPE)，推動長者功能評估，幫助長者及早發現可能導致失能的風險因子。

六大關鍵指標 認知及行動、營養與視力、聽力及憂鬱

內容為六大關鍵指標：認知功能、行動能力、營養狀況、視力、聽力及憂鬱評估。（以下評估內容摘自國民健康署）

1. 認知功能：無法想起今天是幾月幾號或是現在在哪裡。

2. 行動能力：無法在12秒內完成5次雙手抱胸連續起立坐下。

3. 營養狀況：過去三個月體重突然減少3公斤以上或食慾不振。

4. 視力：觀看或閱讀有困難。

5. 聽力：無法聽得到正常音量的聲音。

6. 憂鬱：過去2週覺得心情低落沮喪、沒有希望。

初評異常將複評 進行「用藥」及「社會性照護與支持」

功能評估初評異常者，將進行複評，同時進行「用藥」及「社會性照護與支持」評估。

•  用藥：有吃10種以上的藥物、有吃止痛藥或助眠藥、吃藥後有發生眩暈或低血壓等症狀。

•  社會性照護與支持：日常生活活動、工具性日常生活活動、感覺孤獨、社交活動。

複評結果有異常者（或視/聽力初評有異常者），將提供衛教及轉介（或介入），最後在3-6個月後進行後測，以追蹤介入成效。

長者功能評估量表 預防及延緩失能

許俊賢建議，目前為年度老人健康檢查服務的時期，很多醫院同時有提供長者功能評估的服務，民眾可以上網查詢各大醫院官網，或是詢問國民健康署。

透過長者功能評估量表，發掘出早期衰退的異常關鍵指標，再藉由各種健康促進策略，致力於維持與促進老年人良好的生活功能狀態，以預防及延緩失能的發生。使老年人在身心及社會參與等日常生活方面，得以獨立自主，使每位接受照護的老人得以安享天年。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58290

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