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未積極治療骨鬆 老翁跌倒全身7處骨折

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

骨質疏鬆是高齡社會下最易被忽略的隱形殺手，尤其當跌倒後造成的骨鬆骨折，又以髖部骨折最為嚴重，是導致長期臥床、行動受限，以及肌力萎縮的兇手，這類患者容易出現肺部及泌尿道感染，有極高的死亡風險。

台灣仁愛長庚醫療聯盟大里仁愛醫院骨科部長黃贊文提醒，骨質疏鬆是值得關注的老年疾病，而年齡在75歲以上、有糖尿病或有帕金森氏症、中風等長者，一旦跌倒所造成的髖關節骨折，更是危險。醫師警告，髖關節骨折後一年死亡率高達20-30%，對於骨鬆的預防與治療，必須及早介入。

高風險骨鬆患者 跌倒易造成多處骨折

黃贊文分享前陣子有名老翁只是整理花圃不小心跌倒，就發生脊椎多達七處骨折而送進急診，問診後得知老翁屬於極高風險骨鬆患者，因為疫情期間沒有積極治療骨質疏鬆症，跌倒後才會如此嚴重。

「骨鬆骨折在接受手術治療後，必須持續使用骨鬆藥物，可減少下次骨折的發生機率。」黃贊文說，對於骨鬆高風險的族群，應該要有術前優化的觀念，雖然目前健保規定必須出現骨折後才能開始以骨鬆藥物治療，但從臨床來看，提前使用能促進骨骼生長的骨鬆藥物，除了能減少骨折機率外，即使不幸發生骨折，傷害程度也比較小，手術也較好處理。

2022年發表於國際期刊《Bone》的資料顯示，「長效型骨鬆藥物可以顯著提升髖部骨折病患的10年存活率，使用藥物滿一年以上，可降低4成死亡風險，使用滿3年以上更能降低7成以上的死亡風險。」因此，髖部骨折後建議務必接受骨鬆藥物治療，可降低再次骨折的發生，也能降低整體死亡風險。

讓骨品質變好 是治療骨鬆的效益之一

他提醒，嚴重骨鬆患者，應該優先使用促骨生成劑，快速拉高骨密度，改善骨頭品質，減少骨折發生風險，也能增加骨癒合改善背部疼痛，改善生活品質。目前促骨生成劑也有生物相似藥可以使用，對於自費患者多了較可負擔的選擇。

「此外，骨鬆治療不能中斷。」黃贊文提及，上述老翁就是因家庭因素無法固定回診，導致藥物服用中斷，「如果解決不了病患無法定期回診問題，可以選擇長效型針劑，一年施打一次不容易忘記，能減少舟車往返次數，並有效降低反覆性骨折的發生。」

當然，除了藥物治療外，平日也需打好基礎，多補充鈣片、維生素D，曬太陽、適度運動等都不可少。他呼籲，即使是健康、活動度高的長者，也可能會發生骨鬆，千萬不要輕忽；對於有高骨折風險的族群，務必與醫師討論骨鬆治療，以避免發生骨折的憾事。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58188

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