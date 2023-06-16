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一半男性60歲後會攝護腺肥大 醫列「前腺救援食物」解困擾

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

45歲的林先生平時覺得膀胱脹脹，一直有想解尿的感覺，半夜也要起床上廁所5、6次，但站在馬桶前卻好一陣子才解得出來，嚴重影響睡眠品質，身心苦不堪言，就醫經評估診斷為「攝護腺肥大」，透過醫師給予藥物治療後，情況有明顯改善，終於可以一覺到天明。

男性40歲後易出現攝護腺肥大 常見症狀一次看

台灣中榮嘉義分院泌尿科醫師林佳達表示，攝護腺又稱為「前列腺」，根據統計40歲以上的中年男性容易開始有攝護腺肥大的問題，在60歲以後，一半以上男性會罹患攝護腺肥大，超過80歲後，有8成以上男性患有此症。林佳達說明，「攝護腺肥大」醫學上稱之為「攝護腺良性增生」，常見的症狀：尿流細小無力、小便時必須等待才能解得出來、 老是覺得尿排不乾淨、 剛解完小便後，2小時內又需再次小便、要用力才能解得出來、解完後還會滴滴答答、時有尿急感、半夜需起身小便數次等，造成許多熟齡男性的困擾。

症狀輕微口服藥物治療為主 嚴重需手術治療

當症狀輕微的時候，可以使用口服藥物治療，主要以減輕解尿症狀、延緩惡化速度為治療目標。林佳達提及，萬一症狀嚴重影響日常生活，或是因為攝護腺肥大產生併發症，例如膀胱結石、反覆泌尿道感染、雙側腎水腫引發腎功能異常、經常性血尿，手術治療就是最佳選擇。

日常飲食保養攝護腺 建議可攝取這些食物

林佳達建議，可藉由攝取茄紅素、鋅、大豆異黃酮來延緩攝護腺肥大的問題，富含茄紅素的食物有番茄、甜椒、西瓜、芭樂、木瓜，可幫助抗氧化、抗發炎，減緩攝護腺肥大、預防攝護腺癌；前列腺液有高量的鋅，而牡蠣、南瓜籽、堅果、牛肉可補充鋅攝取，維持攝護腺的正常功能。另外黃豆、豆腐、豆漿等黃豆製品，含有大豆異黃酮及植物雌激素，有助於抑制攝護腺不斷增生。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58220

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