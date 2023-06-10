疫情過後健身館長輩增多 銀髮健身成新商機

疫情過後，不少銀髮長輩開始到健身館運動，業者順勢開發銀齡商機。（記者王昭月／翻攝）

疫情 過後，強身健體成了新風潮，不少健身 館有愈來愈多長輩現蹤，台灣鳳山一家獲高市青年局青創補助的健身館，順勢開發銀髮族專屬課程，更引進適合長輩的健身設備，現在館內每5名學員就有1名長者，銀髮健身市場後勢可為。

抓準銀髮長輩健身風潮的「洛克健身」負責人Victor是名健美先生，2006起接觸健美、重訓，親身體驗各種訓練效果，從數千堂教學經驗理出適合各階層學員的運動課程。

Victor說，疫情解封後，越來越多年輕人帶家中長輩到健身館運動，目前館內每5名學員就有1名長輩。這現象促使他思考銀齡族的運動需求與健康管理，開發出一對一教學與團體課程，平日由教練專業指導外，更提供營養補充品和輔具推薦，幫助他們達成健身目標。

獲高市青年局青創補助，洛克健身也添購許多適合長輩運動的器材，操作簡易且安全，提高長輩健身意願，一舉開出銀齡創健身事業藍海。Victor說，運動可幫助長輩加強體能，促進身體代謝，身體健康自然減少社區照護支出。因應教育部 體育署「青春動滋券」政策，館內也推銀髮族方案，65歲以上長者消費運動體驗課，現享「雙人同行、一人免費」。