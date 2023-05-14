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你準備好退休了嗎？熟齡族生活樣貌20題檢測

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

根據全球人口普查和調查數據顯示，由於醫療服務與醫療技術的進步，世界人口數量不僅在增長，平均壽命也在延長。雖然人口高齡化被認為是醫學發展成功的結果，但人口高齡化也帶來了挑戰，因為高齡族群通常需要更多的功能協助和醫療費用。「養老長照大健康產業法律論壇」推薦民眾利用20题「熟龄未來生活指數」小測驗，重新檢自己的生活樣貌，了解自己的生活需求，對於未來老後生活能提早開始準備，更聰明的變老。

空間環境──生活無處的安心感

1.我目前的住居空間，適合我未来的生活需求。

2.我目前住房的周邊環境，適合我未来的生活需求。

3.我家有足夠輔助設施可以讓我安全移動到家中任何的空間。

4.我可以便利的搭乘大眾交通工具到我想到的地方。

5.我在家中擁有個人獨立的空間。

整合服務──生活品質提升的舒適感

1.家中附近的各種設施可以滿足我日常生活的需求（如購物、醫療、運動等）。

2.我可以利用手機來完成我各種生活上的需求。

3.我對於個人的健康狀況有信心

4.家中附近的醫療設施足夠讓我安心生活。

5.我住的地方有足夠的公共空間讓我進行休閒／娛樂／運動。

社群參與──人際互動與連結的富足感

1.我常常與社區成員互動，鄰里關係良好。

2.我居住的地區有人固定關心我的生活狀況與需求。

3.在我生活發生問題時，居住的社區可以拾我協助。

4.我有参加社區的團體與社區的活動。

5.我跟我的家庭成員、親朋好友互動良好。

自我成長──實踐自我與貢獻的成就感

1.我能夠利用數位工具來與家人好友連絡。

2.我會有機會與年經朋友互動

3.我有參加公益、志工團體。

4.我有在參加學習團體以發展個人喜好或興趣。

5.我知道要去裡取得老年生活的協助賣源。

當準備退休時，可能會面臨財務安全、健康問題、醫療費用、長期護理、社交孤立、無所事事、身分轉變與家庭關係的變化與煩惱。好好計畫退休並考慮到這些問題，可以幫助自己更好地應對退休生活。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57757


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https://www.healthnews.com.tw

退休 醫療費 社群

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