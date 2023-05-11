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說不出口的秘密...行為治療揮別更年期尿失禁

記者李成蔭／新北即時報導
台北慈濟醫院泌尿科主治醫師趙梓辰看診示意照。（台北慈濟醫院提供）
台北慈濟醫院泌尿科主治醫師趙梓辰看診示意照。（台北慈濟醫院提供）

一名48歲的林女士近兩年頻繁出現漏尿情形，變得不喜歡出門，心情十分煩躁，台北慈濟醫院泌尿科主治醫師趙梓辰表示，林女士是「更年期應力性尿失禁」，透過行為治療與女性荷爾蒙藥膏塗抹，改善骨盆肌底鬆弛狀況並促進黏膜層增生，三個月後漏尿次數已大幅下降。

林女士兩年前開始凡是咳嗽、大笑就會出現漏尿的情形，每天都需要頻繁更換棉墊，影響心情。趙梓辰表示，了解到林女士曾有過三次自然產的經驗，加上年近60歲，於是請她記錄每日排、漏尿次數，並透過骨盆肌底檢查及尿路動力學檢查，診斷為「更年期應力性尿失禁」。

趙梓辰說明，女性尿道大概長約3至4公分，由骨盆底肌肉與尿道括約肌支撐，女性的雌激素接受器會分布在尿道以及陰道黏膜而，女性在更年期後女性荷爾蒙會減少，導致尿道黏膜萎縮、阻力下降，再加上膀胱頸與尿道括約肌閉鎖不全，就容易造成應力性尿失禁。

應力性尿失禁指的是身體因咳嗽、打噴嚏、搬重物等腹壓增加時，會不自覺地漏尿或滲尿，是尿失禁種類中最常見的一種，好發於患有糖尿病、肥胖、抽菸、曾有生產經驗及曾接受婦科手術的女性，其嚴重程度可分為四級，最嚴重是連在休息狀態都會漏尿。

趙梓辰表示，應力性尿失禁可藉由一天2至3次、一次10回合的凱格爾運動，強化整體骨盆底肌肉；藥物治療則包含女性荷爾蒙藥膏塗抹，每日睡前塗抹於會陰處及陰道內，可以促進黏膜層增生，增加肌肉穩定性，減少漏尿情況。以上兩種治療，改善效果高達七成，持續積極治療也能預防症狀加重；比較嚴重的病患，則需要進一部手術治療。

趙梓辰鼓勵，有相關困擾的女性可以調整生活習慣，包含減重、注意水分攝取、避免便秘、治療慢性咳嗽、定時解尿等等；平時也可持續凱格爾運動維持核心肌肉量，若情況已影響個人生活及心理狀態，務必及早就醫。

坐姿凱格爾運動：雙腳伸直離地，雙腿夾住球，腳尖向上並維持10秒。（台北慈濟醫院提...
坐姿凱格爾運動：雙腳伸直離地，雙腿夾住球，腳尖向上並維持10秒。（台北慈濟醫院提供）
平躺凱格爾運動：雙膝彎曲，背部貼地，臀部緩緩抬起，維持10秒後放下。（台北慈濟醫...
平躺凱格爾運動：雙膝彎曲，背部貼地，臀部緩緩抬起，維持10秒後放下。（台北慈濟醫院提供）
站姿凱格爾運動：手扶著椅背或桌緣，雙腳夾球後，踮起腳尖並維持10秒。（台北慈濟醫...
站姿凱格爾運動：手扶著椅背或桌緣，雙腳夾球後，踮起腳尖並維持10秒。（台北慈濟醫院提供）

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