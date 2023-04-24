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朱銘傳久病厭世輕生 四大方向觀察老人憂鬱

記者楊雅棠／台北即時報導
台灣知名雕塑家朱銘，22日晚間在家身亡，享壽85歲。（本報資料照片）
台灣知名雕塑家朱銘，22日晚間在家身亡，享壽85歲。（本報資料照片）

台灣知名雕塑家朱銘驚傳被妻子發現在家身亡，疑似因久病厭世尋短，享壽85歲；檢方相驗後認定現場無外力介入，排除他殺可能。家屬對死因無意見，遺體發還處理後事。針對老年人可能因久病出現憂鬱情形，北榮老年精神科主任蔡佳芬表示，可從語言、行為、睡眠和胃口四大方向觀察是否有憂鬱傾向，如果嚴重就建議帶老人家就醫、介入治療。

根據董氏基金會2016年調查，71至80歲老年人，有明顯憂鬱情緒需專業協助占12.4%，包括活越久對生活健康沒信心、環境不佳等，越顯憂鬱。

蔡佳芬表示，老年人憂鬱症狀可能比較沒那麼外顯，但可從四大方向觀察：

一、語言：如果常常說出「再活也沒有多久了」等負面、消極的話語，或是甚至出現尋死的想法，就必須注意。

二、行為：有些老年人不願意說出自的想法，則可從行為觀察。當想法低落，行為也會跟著低落，因此可以觀察，若過去常常出門變得不愛出門，或在家時常常將窗簾拉上，不願接觸外面世界；變得不愛社交，行為退縮，也可能是憂鬱的前兆。

三、睡眠：出現失眠或是整天在睡等兩種極端情形，有可能出現憂鬱症狀。

四、胃口：老人家食欲下降且愈來愈瘦，應該特別留意。 

蔡佳芬說，語言和行為表示是憂鬱症狀的核心情緒，但不易察覺，睡眠和胃口是生理兩大觀察面向，也值得留意。老人家出現憂鬱症狀，可以先移除身邊的危險物品，避免一轉眼不在身邊時就發生憾事。另外，也要帶老人家就醫，尋求專業協助。

「很多老人家是從其他科轉介來的」，蔡佳芬說，如果老人家不願意就醫，可以趁老人家慢性病回診時，先向主治的內、外科醫師說明，由醫師先開立輕微的抗憂鬱藥劑，再試圖規勸就醫。

蔡佳芬提醒，自殺防治守門的「一問二應三轉介」是非常重要且有用的步驟。一開始可以有技巧的詢問發現警訊，一但發現警訊就算非專業人員，只要能夠陪伴、傾聽，就是非常好的回應。發現問題超過可處理的程度範圍，找到適當資源轉介，就能降低自殺的可能性。

憂鬱症 雕塑 失眠

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